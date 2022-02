Baden-Württemberg drohen Am Wochenbeginn war es noch vergleichsweise ruhig, ab Mittwochabend (16.2.) ziehen gleich mehrere Sturmtiefs über Deutschland. Indrohen orkanartige Sturmböen und viel Regen.

Wie wird das Wetter in Baden-Württemberg am Mittwoch, 16.02., und Donnerstag, 17.02. ?

am Mittwoch, 16.02., und ? Muss mit Sturm und Orkan gerechnet werden?

gerechnet werden? Alle Infos zur Prognose des DWD gibt es hier.

Ein zunehmend stürmischer Südwestwind (#Sturm) treibt heute Regengebiete über das Land hinweg. Schnee fällt nur noch in den höchsten Lagen der Mittelgebirge. Später setzt dort mit länger anhaltendem #Regen #Tauwetter ein. Warnlage: https://t.co/c0actryFJD oder #WarnWetter-App. /V pic.twitter.com/IvozeUICDH — DWD (@DWD_presse) February 16, 2022

Das Wetter für BW im Überblick

In den nächsten Tagen ziehen vom Atlantik weitere Sturmtiefs heran. Zunächst bringen dichte Wolken öfters Regen und im Hochschwarzwald fällt Schnee. Nachmittags gibt es auch längere trockene Phasen. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad am Schluchsee und bis 14 Grad am Mittelrhein. In Böen weht starker bis stürmischer Südwestwind. Gegen Abend und in der Nacht zum Donnerstag zieht erneut Regen auf. Sturmböen werden erwartet und auf den Höhen muss mit schweren Stürmen gerechnet werden. Auch am Donnerstag (17.2.) werden weitere schwere Sturm- oder orkanartigen Böen erwartet. Der Wind lässt allmählich nach und es gibt nur noch wenige Schauer. Am Freitag gibt es wieder zeitweise Regen und gegen Abend besteht erneute Gefahr schwerer Sturmböen!