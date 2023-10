Millionen Menschen in Deutschland schauen regelmäßig, was die Sterne über ihr Leben aussagen. Was sagt das Horoskop über die Liebe, Freundschaft, Beruf oder die Finanzen? Um das zu erfahren, muss man allerdings wissen, in welchem Tierkreiszeichen der eigene Geburtstag liegt. Wir verraten es:

Sternzeichen nach Datum - Das ist die Tabelle

Hier gibt es nun alle zwölf Sternzeichen geordnet nach Geburtsdatum:

21. Januar – 19. Februar: Wassermann

20. Februar – 20. März: Fische

21. März – 20. April: Widder

21. April – 20. Mai: Stier

21. Mai – 21. Juni: Zwillinge

22. Juni – 22. Juli: Krebs

23. Juli – 23. August: Löwe

24. August – 23. September: Jungfrau

24. September – 23. Oktober: Waage

24. Oktober – 22. November: Skorpion

23. November – 21. Dezember: Schütze

22. Dezember – 20. Januar: Steinbock

Der Tierkreis ist vor vielen Jahren in der Antike entstanden. Damals ging man noch davon aus, dass die Sonne in einem Kreis um die Erde wandert. Dieser Kreis wurde in 12 Zonen unterteilt, jede Zone wurde einem Sternbild zugeordnet. So entstanden die Sternzeichen: Ist ein Kind etwa am 22. Dezember geboren, fällt es im Tierkreis in das Zeichen des Steinbocks. Es ist also Sternzeichen Steinbock. Die Sternzeichen sind zwölf bestimmte Sternbilder, die weder dem Südhimmel noch dem Nordhimmel zugeordnet werden können.

Was ist der Aszendent?

In der Astrologie wird dem Aszendenten eine ebenso wichtige Bedeutung wie dem Sternzeichen zugeschrieben. Er wird als das Tierkreiszeichen bezeichnet, dass zum Zeitpunkt der Geburt, ausgehend vom Ort der Geburt, am östlichen Horizont aufgestiegen ist. Der Aszendent beschreibt laut Astrologie, wie der Mensch auf seine Umwelt einwirkt, welche Fähigkeiten er hat. Der Aszendent beschreibt auch, wie jemand mit anderen Menschen interagiert. Das Sternzeichen gibt also Infos über unser Inneres, unseren Charakter, der Aszendent gibt Infos über unsere Außenwirkung.

Jungfrau, Waage & Co. - Die Sternzeichen im Überblick

