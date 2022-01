Der Schulstart wird immer wieder neu diskutiert. Präsenzunterricht oder Distanzunterricht: Wegen einer drohenden neuen Corona-Welle wollen die Kultusminister- und Ministerinnen der Länder am kommenden Mittwoch, 05.01.2022, kurzfristig in einer Videokonferenz über die Lage an den Schulen beraten. Das teilte ein Sprecher der Kultusministerkonferenz mit. Die nächste reguläre Sitzung war ursprünglich erst für den 10. Februar geplant – und damit nach der für den 7. Januar geplanten Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Wann geht die Schule in Baden-Württemberg wieder los?

in Baden-Württemberg wieder los? Wird der Schulstart wegen hoher Coronazahlen und Inzidenzwerten verschoben?

wegen hoher Coronazahlen und Inzidenzwerten verschoben? Welche Corona-Regeln gelten in BW nach den Weihnachtsferien?

Schulstart in Baden-Württemberg: Wann beginnt die Schule nach den Weihnachtsferien?

Die Weihnachtsferien haben in Baden-Württemberg vor Weihnachten begonnen und gehen noch bis über den 6. Januar (Feiertag Heilige Dreikönige) hinaus bis zum 07.01.22. Dann folgt das Wochenende. Am 10. Januar 2022 beginnt die Schule in BW dann wieder nach den Weihnachtsferien – und zwar in Präsenzunterricht.

Wie der Sprecher der Kultusministerkonferenz mitteilte, hat das Präsidium seine Linie bekräftigt, dem Präsenzunterricht an Schulen weiterhin höchste Priorität einzuräumen. Die Ländervertreter hätten auf Präsidiumsebene auch festgestellt, „dass alle Länder außer Thüringen nach den Weihnachtsferien in Präsenz starten wollen“, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Thüringen hatte unter anderem angekündigt, dass die Schüler an den ersten beiden Schultagen nach den Ferien zunächst einmal von zu Hause aus lernen sollten.

Schulstart 2022 in den meisten Bundesländern wie geplant

Am Montag kehren Schülerinnen und Schüler in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen nach der Weihnachtspause zurück in die Schulen, am Dienstag im Saarland und am Mittwoch in Hamburg. Jüngst hatte es angesichts der Gefahr durch die Corona-Variante Omikron Mahnungen an die KMK-Minister gegeben, nicht um jeden Preis am Präsenzunterricht festzuhalten und noch einmal kurzfristig über die aktuelle Lage zu beraten. Bislang war trotz drohender fünfter Pandemie-Welle etwa keine Verlängerung der Weihnachtsferien geplant. Thüringen hatte als einziges Bundesland abweichende Pläne angekündigt.

Schulschließungen wegen Corona ausgeschlossen?

„Die Schulen sollten das Letzte sein, was noch einmal flächendeckend geschlossen wird“, sagte die künftige KMK-Vorsitzende, Karin Prien (CDU) am Donnerstag. Das geänderte Infektionsschutzgesetz enthalte „keine Rechtsgrundlage für flächendeckende Schulschließungen“.

Corona-Regeln an Schulen in BW: Test- und Impfpflicht, Maske und Co.

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hat ungeimpfte Erwachsene zu mehr Solidarität mit Kindern aufgefordert. „Ich kann es nicht verstehen, warum man dieses Angebot nicht annimmt, weil immer klar war, es müssen sich die Erwachsenen schützen lassen, damit die Kinder den entsprechenden Herdenschutz kriegen“, sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie hält eine Impfpflicht auch hier für zumutbar. „Ich finde, das ist auch durchaus verlangbar in so einem Beruf.“ Sie gehe aber davon aus, dass 95 Prozent der Lehrkräfte geimpft seien. „Da sind wir schon deutlich über anderen Berufsgruppen.“

Bislang gelten in Baden-Württemberg für Schülerinnen und Schüler folgende Corona-Regeln: