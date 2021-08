Die Inzidenz in Deutschland steigt aktuell jeden Tag weiter

RKI Corona-Zahlen heute: Aktuelle Inzidenz, Neuinfektionen und Impfquote am 21.08.2021

Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland von heute: So hoch liegen die Inzidenz und die Zahl der Neuinfektionen am Samstag, den 21.08.2021. Hier die wichtigsten Werte im Überblick:

Sieben-Tage-Inzidenz: 51,6 (Vortag: 48,8; Vorwoche: 32,7)

Neuinfektionen heute: 8092

Infektionen gesamt: 3.861.147

Neue Todesfälle: 17

Todesfälle gesamt: 91.973

Impfquote (Erstimpfung): 63,81 Prozent

Impfquote gesamt: 58,5 Prozent



Corona-Karte mit Inzidenz der Landkreise und in Deutschland

In einigen Bundesländern ist die Inzidenz nach wie vor maßgebend für die Beschränkungen und Corona-Regeln in den Landkreisen. Auf der folgenden Karte gibt es den Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen für die einzelnen Landkreise in Deutschland:



Aktuelle Inzidenzwerte der Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland

Die Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stetig an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 8400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Samstag, 14.08.2021, waren 5644 Neuinfektionen gemeldet worden.

höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen . Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau. Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Corona Tote und Infizierte: Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 06:00 Uhr) weltweit mehr als 210,2 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,4 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: