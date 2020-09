Lockdown-Maßnahmen vor. Eine entsprechende Verordnung wurde am Montag, 7. September, verabschiedet und soll am Dienstag im Staatsanzeiger BOIB erscheinen. Wegen steigender Corona-Zahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln bereitet die Regionalregierung der Balearen offenbar neuevor. Eine entsprechende Verordnung wurde am Montag, 7. September, verabschiedet und soll am Dienstag imBOIB erscheinen.

Laut Medienberichten droht möglicherweise die Abriegelung von stark betroffenen Vierteln und Gemeinden. Zudem können bei Bedarf private Treffen verboten werden, und auch zu einer Schließung von Restaurants und Geschäften sind die Behörden nun ermächtigt. Seit Tagen kursierten bereits Gerüchte über das wahre Ausmaß der Pläne in den sozialen Netzwerken.

Hubschrauber kreisen auf Mallorca über Parks und Stränden

Einen Vorgeschmack auf die anstehenden Maßnahmen gab es auf Mallorca am Wochenende, als Hubschrauber über Stränden und Parks kreisten, und die Badegäste am Abend per Lautsprecherdurchsage vertrieben, da der Aufenthalt nach Einbruch der Dunkelheit verboten ist.

Dass die Abriegelung von einzelnen Stadtteilen im dicht besiedelten Palma de Mallorca überhaupt durchführbar ist, bezweifeln indes Beobachter. Womöglich könnte ein Lockdown die Inselhauptstadt als Ganzes treffen, da sie inzwischen zum Corona-Hotspot geworden ist. In lokalen Medien war hingegen nur von bestimmten „Problemvierteln“ die Rede. Es ist auch denkbar, dass die Regierung nur von einem Teil ihrer neuen Ermächtigungen Gebrauch macht.

Im Übrigen wird noch über eine Verschiebung des Schuljahresbeginns diskutiert. Außerdem unterstützen 100 Soldaten seit Kurzem das Tracking von Corona-Verdachtsfällen auf Mallorca, und die Polizei will verstärkt gegen Fälle von Quarantäne-Missachtung vorgehen.

Corona-Hotspots Madrid und Palma de Mallorca

Etwa zwei Drittel aller Corona-Fälle auf den Balearen entfielen zuletzt auf Palma de Mallorca, obwohl nur jeder dritte der 1,18 Millionen Inselbewohner in der Kapitale lebt. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt für Palma de Mallorca allein berechnet seit Längerem über 200 und damit auf ähnlichem Niveau wie in Madrid und Zaragoza mit an der Spitze in ganz Spanien. Lokale Lockdown-Maßnahmen müssen vor dem Inkrafttreten jedoch von einem Gericht ratifiziert werden, wie es beispielsweise schon in der Großstadt Lleida in Katalonien geschehen ist.

Rund 300 neue Corona-Infektionen am Tag auf Mallorca und den Nachbarinseln

Corona-Zahlen für die Kalenderwoche 35 auf Mallorca und den Nachbarinseln:

Montag, 24. August: 352 Neuinfektionen

Dienstag, 25. August: 908 „nachgemeldete“ Neuinfektionen (laut Behörden aus den vorhergehenden 7 bis 8 Tagen)

Mittwoch, 26. August: 336 Neuinfektionen

Donnerstag, 27. August: 525 Neuinfektionen

Freitag, 28. August: 185 Neuinfektionen und ein Verstorbener

Am Wochenende (Samstag/Sonntag) werden keine Corona-Zahlen veröffentlicht.

Corona-Zahlen für die Kalenderwoche 36 auf Mallorca und den Nachbarinseln:

Montag, 31. August: 707 Neuinfektionen für Samstag/Sonntag und Montag zusammen

Zudem wurden am letzten Montag im August zwei Todesfälle in einem Seniorenheim in der Gemeinde Sant Joan bekannt. Dort haben sich 77 Menschen mit Corona angesteckt.

Dienstag, 1. September: 174 Neuinfektionen und 5 Verstorbene

Mittwoch, 2. September: 326 Neuinfektionen

Donnerstag, 3. September: 297 Neuinfektionen und 4 Todesfälle