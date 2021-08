Ab Montag , 16.08.2021, tritt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung in Kraft

, 16.08.2021, tritt in eine neue in Kraft Aktuell steigt der Inzidenzwert im Land, doch die Sieben-Tage-Inzidenz soll an Bedeutung verlieren

im Land, doch die Sieben-Tage-Inzidenz soll an verlieren Die genaue Verordnung mit neuen Regeln wird wohl am Samstag, 14.08. verkündet

mit neuen Regeln wird wohl am Samstag, 14.08. verkündet In BaWü gelten dann Testpflicht für Ungeimpfte, 3G-Regel und Co. – doch welche Bestimmungen und Änderungen genau?

Baden-Württemberg mitteilt, hat sich die Landesregierung auf wichtige punkte in der neuen Corona-Verordnung verständigt. Die VO“ gilt dann ab Montag, 16.08.2021. Noch am Wochenende zuvor soll sie verkündet werden. Details werden aktuell also noch abgestimmt. Doch viele Regeln, die künftig gelten, sind schon bekannt geworden. Wie das Landmitteilt, hat sich die Landesregierung auf wichtige punkte in derverständigt. Die aktuell gültige Corona-Verordnung hat die Landesregierung online bereitgestellt. Die neue „“ gilt dann abNoch am Wochenende zuvor soll sie verkündet werden. Details werden aktuell also noch abgestimmt. Doch viele, die künftig gelten, sind schon bekannt geworden.

Geimpft, genesen, getestet: 3G-Regel gilt in Baden-Württemberg

Fest steht bereits: In Baden-Württemberg gilt die 3G-Regel. Das bedeutet, nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann voll und ganz am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Grundsätzlich gilt diese 3G-Regelung nämlich außerhalb des privaten Bereichs in Innenräumen.

Corona-Testpflicht durch neue Regel in BW: Was gilt für Ungeimpfte?

negativen Corona-Test nachzuweisen. Ein Antigen Schnelltest reicht in den meisten Bereichen – etwa in der Gastronomie – aus. Durch die Einführung der 3G-Regel ergibt sich für Menschen, die keine Impfung haben, die Pflicht, einennachzuweisen. Ein Antigen Schnelltest reicht in den meisten Bereichen – etwa in der– aus. Doch wo genau braucht man einen negativen Test?

Neue Corona-VO: Wo in Baden-Württemberg gilt die PCR-Testpflicht?

Die Regierung von Baden-Württemberg hat sich darauf verständigt, dass nur für Clubs und Diskotheken ein PCR-Test verpflichtend sein soll. Diese Regelung wurde am Freitag, den 13.08., bekannt gemacht. „Vor dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit haben wir uns nun für diesen Weg entschieden“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha in Stuttgart. Zunächst hieß es, dass überall dort, wo in Innenräumen Abstand unmöglich ist - etwa auch bei Kulturveranstaltungen wie Konzerten - Ungeimpfte künftig einen PCR-Test vorweisen müssen.

Welche Bedeutung kommt der Inzidenz in BW durch neue Verordnung zu?

Baden-Württemberg vollzieht das Land eine Kehrtwende im Kampf gegen die Pandemie. Schon vor dem Corona-Gipfel am 10.08.2021, hat Baden-Württemberg einen großen Einschnitt für die neue Corona-VO geplant. Die Sieben-Tage-Inzidenz als Richtwert wird aus der Verordnung gestrichen. Damit dürfen also ab Montag unabhängig von der Entwicklung der Infektionen alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen – vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet.

Neue Verordnung in BW: Ist die Inzidenz noch wichtig?

Das Landesgesundheitsamt werde ab jetzt Prognosen in Bezug auf die Belastung des Gesundheitssystems abgeben. Dabei spielen folgende Kriterien eine Rolle:

Sieben-Tage-Inzidenz

Impfquote

Anzahl schwerer Corona-Krankheitsverläufe

Entsprechend behalte sich die Landesregierung vor, je nach Gesamtlage zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Die Maßnahmen sollen mindestens alle vier Wochen geprüft werden.

„Baden-Württemberg prescht hier nicht etwa vor, wie vielfach behauptet, sondern setzt am kommenden Montag die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um“, betonte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Selbstverständlich werde die Inzidenz auch weiterhin eine bedeutende Rolle für das politische Handeln spielen. „Allerdings richten wir künftig ein starkes Augenmerk auch auf andere Indikatoren wie die Belastung des Gesundheitswesens.“ Ziel sei es, vor die Lage zu komme

Veranstaltungen und Versammlungen in BW: Grenze für Besucherzahl

In Baden-Württemberg sollen mit Gültigkeit der neuen Verordnung auch andere Bestimmungen bei Veranstaltungen gelten. Fußballstadien und Kulturveranstaltungen im Freien wie etwa Festivals dürfen bis zu einer Personenzahl von 5000 unter Vollauslastung öffnen. Geht die Besucherzahl darüber hinaus, sollen die Plätze nur noch zu 50 Prozent ausgelastet werden - beziehungsweise mit maximal bis zu 25.000 Menschen.