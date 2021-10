In ganz Deutschland steigen die Corona-Zahlen

Kommt ein neuer Lockdown mit Ausgangssperre und Co.?

und Co.? Die epidemische Lage soll im November enden

soll im November enden Aktuell hat die neue Ampel-Regierung aus SPD, Grüne und FDP ein Konzept für neue Corona-Maßnahmen entwickelt

entwickelt Doch welche Corona-Regeln gelten dann wo und ab wann?

Neue Corona-Regeln nach dem Ende der Notlage im November

Die epidemische Lage (Notlage) ist die rechtliche Grundlage für Corona-Regeln und soll Ende November auslaufen. Darin sind sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP einig. Doch was dann? Gibt es dann keine Maßnahmen und Corona-Regeln, wie 3G, 2G, Maskenpflicht und Co. mehr? Doch! Eine bis zum 20.03.2022 befristete Übergangsregelung soll es den Ländern ermöglichen, weiterhin bestimmte Corona-Schutzmaßnahmen durchsetzen zu können. Ebenso sollen Maßnahmen, wie der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung sowie die Corona-Arbeitsschutzverordnung verlängert werden. Dies geht aus einem Eckpunktepapier vor, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt und das die drei Parteien am Mittwoch um 10 Uhr vorstellen wollen.

Neue Corona-Regeln: Sonderregelung zum Kindergeld bis ins Jahr 2022 verlängern

Zudem wollen die Ampel-Parteien die pandemiebedingten Sonderregelungen zum Kindergeld "in das Jahr 2022 hinein" verlängern, heißt es in dem Papier. Diese Regelung sieht 30 statt zehn Kinderkrankentage für Eltern vor, bei Alleinerziehenden doppelt so viele.

Änderung des Infektionsschutzgesetzes - Übergangsregelung für neue Corona-Regeln

Der Bundestag soll nach dem Ende der epidemischen Lage "eine Rechtsgrundlage für die Bundesländer schaffen, um für einen Übergangszeitraum bis zum Frühlingsanfang am 20.03.2022 weniger eingriffsintensive Maßnahmen anordnen" zu können, "soweit sie zur Verhinderung einer erneuten dynamischen Verbreitung von Covid-19 erforderlich" seien. Dafür wollen die Ampel-Parteien mit ihrer gemeinsamen Mehrheit im Bundestag das Infektionsschutzgesetz ändern.

Diese Übergangsregelung soll den Ländern eine Reihe von Maßnahmen ermöglichen:

die Fortführung der Maskenpflicht

Zugangsbeschränkungen zu öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen mit 2G- oder 3G-Regel

Abstandsgebote "vornehmlich" in öffentlichen Innenräumen

Verarbeitung von Kontaktdaten von Kunden und Gästen

Auflagen für den Betrieb von Bildungseinrichtungen wie etwa Schulen.

Mehr Corona-Impfungen geplant - aber wie?

Aktuell (Stand 27.10.2021) liegt die Impfquote in Deutschland bei 57,5 Prozent (Erstimpfung) und 66,3 Prozent (vollständig). Die Ampel-Parteien wollen die Impfquote erhöhen: Sie wollen dafür ein "Praktiker-Panel 'Impftempo' einberufen, bei dem wir gemeinsam mit Praktikerinnen und Praktikern Wege finden, um den Impffortschritt deutlich zu beschleunigen", wie es in dem AFP vorliegenden Papier heißt.

Neue Corona-Maßnahmen: Genauere Infos zur Intensivbettenbelegung

Zudem wollen die Ampel-Parteien das DIVI-Register erweitern, dass die Belegung von Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern dokumentiert. Um die "Datengrundlage für künftige evidenzbasierte Entscheidungen zu verbessern", sollten künftig "zum Beispiel der Impfstatus von Patienten, Schwangere und die Kapazitäten für Kinder unter strikter Wahrung des Datenschutzes besser erfasst" werden, heißt es in den Eckpunkten.

Am Mittwoch um 10 Uhr soll der Plan zu neuen Corona-Regeln vorgestellt werden

Die Eckpunkte der "Ampel"-Einigung sollen offiziell am Mittwochvormittag (27.10.) in einer Pressekonferenz in Berlin um 10 Uhr vorgestellt werden. Anschließend solle ein entsprechender Gesetzentwurf ausgearbeitet und im November vom neuen Bundestag beschlossen werden.

Ende der epidemischen Lage am 24.11.2021

"Die epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Infektionsschutzgesetz endet mit Ablauf des 24. November 2021", heißt es in dem Eckpunktepapier. "Sie wird nicht verlängert. Denn ihre Voraussetzungen liegen nicht mehr vor." Der in dem genannten Gesetz detailliert angeführte Katalog von Einzelmaßnahmen zum Kampf gegen die Pandemie solle "nach Beendigung der epidemischen Lage im Bundesgebiet keine Anwendung mehr finden".

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt erklärt, die derzeit geltende epidemische Notlage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen lassen zu wollen. Die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder forderte am Freitag aber vom Bund weiterhin bundeseinheitliche Regeln für die Bekämpfung der Corona-Pandemie.