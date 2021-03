Lockdown-Verlängerung bis 18.04.2021. Das wurde beim letzten Corona Gipfel am 22. März beschlossen . Die bestehenden Maßnahmen wurden vorerst verlängert, da die Infektionszahlen in Deutschland weiter gestiegen sind. Doch wie geht es weiter? Wann wird das nächste Mal über das weitere Vorgehen in der Pandemie diskutiert und über die Corona-Regeln entschieden? Dersoll amstattfinden. Die folgenden Themen stehen zur Diskussion: