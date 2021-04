Bund und Länder sind vor dem Treffen aber uneins über das weitere Vorgehen angesichts der sehr hohen Corona-Zahlen

Niedersachsens Ministerpräsident Weil ist zu einer Verschiebung des Gipfels bereit

Zur Diskussion steht auch immer noch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Nun steht die Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten offenbar sogar auf der Kippe

Verschiebung des Corona-Gipfels am 12.04.2021?

Droht eine Absage des nächsten Corona-Gipfels? Die Spitzen der Regierungsfraktionen von Union und SPD dringen vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen angesichts der aktuell hohen Corona-Zahlen in Deutschland nach den Oster-Feiertagen auf eine breite Debatte im Bundestag über die Corona-Lage – und damit wird eine Verschiebung des für Montag (12.04.2021) geplanten Corona-Gipfels immer wahrscheinlicher. Auch eine Regierungserklärung könne ein geeigneter Rahmen für die Diskussion über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie sein, schrieben die Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU), Rolf Mützenich (SPD) und der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Die Ministerpräsidenten und Merkel hatten bei ihrer jüngsten Videoschalte am 22. März beschlossen, dass die Kanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Licht der Infektionsentwicklung am 12. April erneut beraten. Nach Informationen der dpa aus Länderkreisen und anderer Medien stand zuletzt eine Verschiebung der geplanten Beratungen möglicherweise auf Mittwoch im Raum. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybritt Illner“: „Ich gehe mal davon aus, es wird nicht am Montag sein.“

Nächster Corona-Gipfel: Regierungsfraktionen wollen Stand im Bundestag debattieren

„Den beiden Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag ist es ein wichtiges Anliegen, vor dieser Konferenz den Stand der Pandemie und mögliche Schlussfolgerungen hieraus im Bundestags-Plenum zu diskutieren“, schreiben die drei Chefs der Regierungsfraktionen. „Geeigneter Rahmen könnte eine Regierungserklärung oder eine Vereinbarte Debatte sein.“ Bei einer Vereinbarten Debatte handelt es sich um eine Aussprache ohne eine Vorlage oder eine Regierungserklärung als Beratungsgegenstand.

Brinkhaus, Mützenich und Dobrindt schreiben an Merkel und Müller weiter: „Für eine kurzfristige Information, auf welchen Tag in der kommenden Woche Sie die Bund-Länder-Konferenz letztendlich legen möchten, wären wir Ihnen sehr verbunden. Dies würde unsere Planungen sehr erleichtern.“

Aus der Unionsfraktion im Bundestag war am Donnerstag ein Vorstoß für mehr Kompetenzen des Bundes gekommen. Merkel hatte den Ländern bereits vor gut eineinhalb Wochen, am 28. März, in einer Fernsehtalkshow vorgeworfen, trotz grassierender dritter Corona-Welle mit Lockerungen zu experimentieren. Sie sei am Nachdenken, was nun zu tun sei; der Bund könne aktiv werden könnte, wenn die Länder nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen sollten.

Diskussion um Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor dem nächsten Corona-Gipfel

Im Gespräch ist seither verstärkt eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes , etwa mit dem Ziel, die Notbremse in Gebieten mit vielen Infektionen verpflichtend zu machen. Kritiker wie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach monieren, das koste angesichts der täglich steigenden Infektionszahlen zu viel Zeit. Und Merkel bräuchte auch die Zustimmung der Länder, wie sie vor Ostern ebenfalls schon deutlich gemacht hat.

Nach Darstellung des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU) lässt sich das Infektionsschutzgesetz allerdings in kürzester Zeit ändern. Es kann schnell gehen, wenn die Beteiligten alle wollen“, sagte Schäuble am Donnerstagabend im ZDF-„heute-journal“. In den beiden nächsten Sitzungswochen könne man entweder den Bund ermächtigen, bundeseinheitliche Regelungen für Corona-Maßnahmen zu erlassen. Dazu brauche man eine Zustimmung des Bundesrats. Oder man könne „bestimmte Regeln für die Länder verbindlich vorgeben durch Bundesgesetz“. Dem müsse der Bundesrat nicht zustimmen, sagte Schäuble. Zur Not könne dies auch in einer Sitzungswoche passieren.

Corona-Gipfel: Müller glaubt nicht an großes Format

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), erwartet für Montag keine Bund-Länder-Beratungen zu Corona in der zunächst geplanten Form. „Ich glaube, es wird bestenfalls eine kurze Rücksprache geben zwischen den Ministerpräsidenten und dem Kanzleramt“, sagte Müller am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Er begründete seine Einschätzung mit den anhaltenden Meinungsunterschieden zu einer möglichen Verschärfung der Schutzmaßnahmen sowie dem Wunsch des Bundestages nach einer stärkeren Beteiligung.

Derzeit sei nicht hinreichend klar, was die Überlegungen des Kanzleramtes zu einem kurzen harten Lockdown bedeuten sollen, sagte Müller: „Denn wir haben schließlich einen Lockdown, und wir haben sehr viele Maßnahmen in den Bundesländern, die auch umgesetzt sind.“

Verschiebung des Corona-Gipfels? Weil will Vertrauen zurückgewinnen

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist zu einer Verschiebung der Ministerpräsidentenkonferenz bereit. Noch stehe die Runde für Montag in seinem Terminkalender, sagte Weil am Freitag in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv. "Aber wenn man der Auffassung sein sollte, um zu besseren Ergebnissen zu gelangen brauchen wir noch etwas mehr Zeit, dann soll es mir auch recht sein."

Alle Beteiligten müssten vorher wissen, dass ein Ergebnis herauskomme, mit dem sie gut leben könnten. "Davon sind wir, glaube ich, derzeit noch ein kleines Stück entfernt", sagte Weil. Das Treffen müsse gut vorbereitet sein und da habe man noch "genug zu tun". Der SPD-Politiker fügte hinzu: "Es ist wirklich ganz wichtig, dass solche Veranstaltungen ein anderes Ende nehmen als beim letzten Mal."

In der vorangegangenen Bund-Länder-Konferenz, die sich bis tief in die Nacht gezogen hatte, hatte das Kanzleramt einen Beschluss zu zusätzlichen Ruhetagen über Ostern durchgesetzt. Die geplanten Maßnahmen wurden wenig später wieder zurückgenommen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete das Vorhaben als persönlichen Fehler.

Weil erklärte, solche Beschlüsse bräuchten mehr Zeit und vor allem eine bessere Vorbereitung - „das sage ich durchaus auch selbstkritisch“. Dies zeichne sich aber mit Blick auf die nächste Runde „gerade nicht ab – zu meinem großen Bedauern“. Derzeit seien die Infektionszahlen deutlich besser als zuvor angenommen. „Deswegen habe ich auch Bedenken, die Bürgerinnen und Bürger jetzt mit einer diffusen Lockdown-Debatte zu verunsichern.“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will in der Corona-Pandemie Vertrauen der Bürger zurückgewinnen.

Kanzlerin Angela Merkel hatte den Ländern vor gut eineinhalb Wochen vorgeworfen, trotz grassierender dritter Corona-Welle mit Lockerungen zu experimentieren. Im Gespräch ist seither verstärkt eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, etwa mit dem Ziel, die Notbremse in Gebieten mit vielen Infektionen verpflichtend zu machen.

Weil machte klar, er halte viel davon, während der Pandemie besonders eng zusammenzuarbeiten. „Aber die Vorbereitungen für die Runden sind zu oberflächlich geworden“, kritisierte der Ministerpräsident. „Wir erleben jetzt seit Tagen eine Lockdown-Debatte, die Befürworter haben aber bislang nichts Konkretes auf den Tisch gelegt. Was genau bitte heißt "kurzer und harter Lockdown"? Auf dieser Basis kann man schlecht diskutieren und schon gar nicht solche weitreichenden Entscheidungen treffen.“

Platzt der Corona-Gipfel? Laschet für mehr Kompetenzen des Bundes

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) befürwortet mehr Kompetenzen des Bundes. „Leider haben die vergangenen Tage und Wochen gezeigt, dass zu wesentlichen Fragen keine Einigkeit unter den Ländern besteht“, sagte der CDU-Bundesvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Es müsse aber gehandelt werden. Die einzelnen Länder müssten allerdings weiterhin die Verantwortung für Maßnahmen der Pandemiebekämpfung übernehmen, die keine länderübergreifenden Auswirkungen hätten. Entscheidend sei die pandemische Lage vor Ort. Die MPK sei außerdem „kein Ort für Mikromanagement“.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stellte am Donnerstagabend die Notwendigkeit des Treffens in Frage. „Ich dränge nicht auf ein solches Treffen“, sagte der CDU-Politiker in den ARD-„Tagesthemen“. Mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz und den bisherigen Beschlüssen gebe es bereits den gesamten Rahmen, um die Corona-Pandemie erfolgreich in den Bundesländern zu bekämpfen. „Von daher brauche ich keine neuen Besprechungen, sondern wir würden genau das umsetzen, was wir miteinander besprochen haben.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Mittwoch erklärt, der Termin für eine MPK am Montag komme möglicherweise zu früh. Entscheidend sei, dass sich vorher klare Mehrheiten für das weitere Vorgehen abzeichneten. In Unionskreisen war zuletzt darauf verwiesen worden, dass die Mehrheit der SPD-Länder bisher gegen einen harten Lockdown sei. CDU-Chef Armin Laschet hatte am vergangenen Montag dagegen die Verhängung eines einheitlichen „Brücken-Lockdowns“ vorgeschlagen.

Harter Lockdown beim Corona-Gipfel am 12.04.2021? Kanzlerin Merkel plant offenbar Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes an. Das war am Donnerstag immer deutlicher geworden. Ziel sei es, die Corona-Maßnahmen bundesweit zu vereinheitlichen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sollen Landkreise bei erhöhten Inzidenz- und R-Werten sowie unter Berücksichtigung anderer Faktoren dazu verpflichtet werden, ihre Maßnahmen zu verschärfen.

Laut "Bild" planen Unions-Abgeordnete mit Unterstützung der Fraktionsspitze bereits eine Initiative, um es auch der Bundesregierung zu ermöglichen, Corona-Maßnahmen per Rechtsverordnung zu erlassen. Somit wäre neben den Landesregierungen auch die Bundesregierung ermächtigt, Corona-Beschränkungen zu verhängen.

Einer der Initiatoren des Vorstoßes, CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen, sagte zu "Bild": "Es geht nicht darum, die Länder zu schwächen. Es geht darum, dass der Bund überhaupt handeln kann." Bislang hätten sich rund zwei Dutzend Abgeordnete hinter die Initiative gestellt. Es seien aber nicht alle Unions-Abgeordneten angeschrieben worden.

Nächster Corona-Gipfel am 12.04.2021 - Diese Beschlüsse könnten Merkel und Co. diskutieren

Welche Corona-Regeln könnten, vorbehaltlich, dass der Corona-Gipfel stattfindet, beim Treffen von Merkel und Co. besprochen werden? Die folgenden Themen stehen zur Diskussion:

Lockdown: Wird der Lockdown erneut verlängert oder kommen Lockerungen?

Lockerungen: Sind weitere Öffnungsschritte geplant oder wird der geltende Stufenplan angepasst?

Inzidenz: Welche Faktoren sind neben der 7-Tage-Inzidenz laut RKI-Bericht noch maßgebend als Indikator für etwaige Entscheidungen (Lockerungen oder Verschärfungen)?

Schule und Kita: Wie steht es um die Teststrategie und das Infektionsrisiko in den Einrichtungen? Und wie geht es weiter mit der Betreuung und dem Unterricht für die Kinder und Schüler?

Handel und Gastronomie: Die beiden Bereiche sind besonders hart betroffen. Ist hier eine Perspektive in Sicht?

Hotspots: Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in Deutschland aktuell und welche Regionen sind am stärksten betroffen?

Mutation: Die diversen Coronavirus-Varianten sind weiter auf dem Vormarsch. Gibt es neue Erkenntnisse?

Corona-Impfung: Wie ist der Stand bei der Impfstrategie? Wie ist die aktuelle Lage in den Impfzentren? Gibt es genügend Corona-Impfstoff?

Harter Lockdown: Was bedeutet das?

Die Rufe nach einem harten Lockdown in Deutschland werden angesichts steigender Zahlen lauter. Doch was würde das heißen? Welche Maßnahmen sind genau gemeint? Das ist trotz vieler Äußerungen dazu erstaunlich unklar. Ziel wäre mit Sicherheit eine weitere Reduzierung der Kontakte. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hatte einen Brückenlockdown vorgeschlagen und in einem Interview mit dem Morgenmagazin folgende Punkte genannt, die allerdings auch wenig konkret sind:

Reduzierung privater Kontakte

Ausgangsbeschränkungen abends und nachts

Kitas und Schulen „auf das Notwendigste“ reduzieren