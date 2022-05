Am 15. Mai findet die Landtagswahl in NRW 2022 statt. Für die Bundesregierung ist diese Wahl von großer Bedeutung, da das bevölkerungsreichste Bundesland die Stimmung in der gesamten Republik widerspiegeln könnte.

Wenn heute die Wahllokale in NRW schließen, werden die ersten Hochrechnungen bekannt. Nach und nach laufen dann die Ergebnisse aus den Wahlkreisen ein.

Wann gibt es die erste Hochrechnung?

gibt es die erste Hochrechnung? Wann kommt das Endergebnis ?

? Wie hat NRW 2017 und 2012 gewählt?

und gewählt? Wie viele Wahlkreise hat NRW?

Landtagswahl in NRW: Hochrechnung und Ergebnisse heute

um 18 Uhr schließen. Direkt danach gibt es die erste Hochrechnung, jeweils eine von der ARD und von ZDF. Diese können leicht abweichend sein, geben aber in der Regel einen ziemlich genauen Trend an. Im Laufe des Abends werden die Hochrechnungen immer wieder aktualisiert mit immer mehr echten Ergebnissen aus den Wahlkreisen. Das Endergebnis wird Montagmorgen sein. Die Wahllokale in NRW werdenschließen. Direkt danach gibt es die erste Hochrechnung, jeweils eine von der ARD und von ZDF. Diese können leicht abweichend sein, geben aber in der Regel einen ziemlich genauenan. Im Laufe des Abends werden die Hochrechnungen immer wieder aktualisiert mit immer mehr echten. Das Endergebnis wird vom Landeswahlleiter nach Auszählung aller Stimmen verkündet. In NRW wird das vermutlich erst am frühensein.

In mehreren Umfragen zeichnete sich zuletzt ein knappes Rennen zwischen CDU und SPD ab. Die CDU lag mit etwa 30 bis 32 Prozent nur knapp vor der SPD mit 28 bis 29 Prozent. Die seit 2017 amtierende CDU/FDP-Koalition hat Umfragen zufolge keine Mehrheit mehr. Der Ausgang der Wahl und mögliche künftige Koalitionen gelten als völlig offen.

Die CDU tritt mit dem erst seit Ende Oktober amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (46) als Spitzenkandidat an. Dessen Herausforderer ist der SPD-Landesparteichef und ehemalige Landesjustizminister Thomas Kutschaty (53). Wüst war auf den als Unionskanzlerkandidat bei der Bundestagswahl gescheiterten Armin Laschet als Regierungschef in NRW gefolgt.

Wahl in NRW heute: Wie viele Wahlkreise hat NRW bei der Landtagswahl?

128 Wahlkreise gibt es für die Landtagswahl 2022. Das Land Nordrhein-Westfalen ist eines der größten Bundesländer in Deutschland. Dementsprechend viele Wahlkreise hat NRW:gibt es für die Landtagswahl 2022. Die gesamte Liste aller Wahlkreise gibt es hier auf der Seite des Landeswahlleiters.

Landtagswahl Ergebnisse 2017 und 2012

Nordrhein-Westfalen galt bis 2017 immer als Hochburg der Sozialdemokratie, es war ein Bundesland, auf das die SPD immer zählen konnte. Das hat sich 2017 geändert, und seitdem ist das Bild von NRW durchaus diverser. Bei der Wahl 2017 haben die Wählerinnen und Wähler wie folgt gestimmt:

CDU: 33,0 Prozent

SPD: 31,2 Prozent

FDP: 12,6 Prozent

AfD: 7,4 Prozent

Grüne: 6,4 Prozent

Linke: 4,9 Prozent

Piraten: 1,0 Prozent

Andere: 3,7 Prozent

Die Wahlbeteiligung 2017 lag bei 65,2 Prozent, was höher war als bei der Landtagswahl 2012. Das waren die Ergebnisse in NRW 2012:

SPD: 39,1 Prozent

CDU: 26,3 Prozent

Grüne: 11,3 Prozent

FDP: 8,6 Prozent

Piraten: 7,8 Prozent

Linke: 2,5 Prozent

Andere: 4,4 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag bei 59,6 Prozent.