Heute findet in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahl statt. Die Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland wird in ganz Deutschland genau beobachtet. 13 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme bis 18 Uhr abzugeben. Danach schließen die Wahllokale.

Hier wollen wir über alle aktuellen Ereignisse des Wahlabends berichten. Die neusten Hochrechnungen, Ergebnisse und Reaktionen aus den Parteien gibt es hier live. Außerdem haben haben wir folgende Lesestücke zur Landtagswahl im Angebot:

Ab hier beginnt der Liveblog zur Wahl mit allen aktuellen Ereignissen:

Mona Neubaur von den Grünen kommt zur Wahl

Update: 12:30 Uhr

Die Spitzendkandidatin der Grünen, Mona Neubaur, hat ihre Stimme in ihrem Wahlbezirk in Düsseldorf abgegeben. Neubaur sagte, sie sei froh, dass sie in einem freien Land wählen könne.

Mona Neubaur, Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, gibt ihre Stimme ab.

© Foto: Federico Gambarini/dpa

SPD-Spitzenkandidat Kutschaty gibt Stimme ab

Update: 12 Uhr

In seinem einstigen Klassenzimmer aus Grundschulzeiten hat SPD-Spitzenmann Thomas Kutschaty zusammen mit seiner Frau Christina am Sonntagmorgen im Essener Stadtteil Borbeck seine Stimme abgegeben. „Das war der Raum der 1d, in diesem Raum bin ich 1974 eingeschult worden“, sagte Kutschaty nach der Stimmabgabe. „Ich bin sehr optimistisch, dass das heute ein gutes Ergebnis für die Sozialdemokratie geben wird“, sagte Kutschaty. Er setze darauf, dass die SPD stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen werde.

Im Wahlkampf habe er etwa 300 Termine absolviert und gelernt, mit vier Stunden Schlaf auszukommen, sagte er. Er dankte insbesondere der Bundespolitik unter anderem mit Kanzler Olaf Scholz für die breite Rückendeckung im Wahlkampf. Der Wahlausgang werden nach allen Vorhersagen sehr knapp. „Deswegen muss man sich nach dem Wahlabend die Ruhe nehmen und mit allen demokratischen Parteien auch Sondierungsgespräche führen.“

Thomas Kutschaty, Landesvorsitzender der SPD und Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl 2022, und seine Ehefrau Christina Kutschaty verlassen das Wahllokal nach der Stimmabgabe.

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Ministerpräsident Wüst wählt mit Frau und Tochter

Update: 10 Uhr

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Sonntagmorgen in seiner Heimatstadt Rhede seine Stimme für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Der 46 Jahre alte Jurist kam mit seiner Frau Katharina zum Wahllokal und schob das einjährige Töchterchen Philippa wie schon bei seiner Amtseinführung vor einigen Monaten im blauen Kinderwagen vor sich her. „Uns geht es prima. Es ist ein wunderbarer Tag in Nordrhein-Westfalen, wunderbares Wetter. Es ist einen toller Tag, um wählen zu gehen“, sagte Wüst lächelnd und gut gelaunt, nachdem er gegen 10.30 Uhr sein Kreuzchen gemacht hatte.

Wüst bat alle Bürgerinnen und Bürger, „von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und dankte den Helferinnen und Helfern in den Wahllokalen des Landes, „die dafür sorgen, dass wir heute wählen können“.

Hendrik Wüst und seine Frau Katharina kommen mit ihrer Tochter im Kinderwagen zum Wahllokal.

© Foto: INA FASSBENDER/AFP

Wahllokale öffnen pünktlich zur Landtagswahl

Update: 8 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel hat in Nordrhein-Westfalen am Sonntag die Landtagswahl begonnen. Die Wahllokale sind seit 8.00 Uhr geöffnet. Rund 13 Millionen Menschen sind im bevölkerungsreichsten Bundesland wahlberechtigt. In letzten Meinungsumfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und der SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty ab.

Für die Bundesparteien und die im Bund regierende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gilt die auch als „kleine Bundestagswahl“ bezeichnete Abstimmung in NRW als wichtiger Stimmungstest. Am vergangenen Sonntag hatte die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther bei der Wahl in Schleswig-Holstein klar gesiegt. Zuvor hatte bei der Landtagswahl im Saarland die SPD mit Anke Rehlinger hoch gewonnen.