Seine politische Karriere bei der SPD begann Thomas Kutschaty bereits 1986. Seitdem hat er sich politisch vor allem in seiner Heimatstadt Essen und dem Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) engagiert. Dabei war Thomas Kutschaty auch immer im Mittelpunkt kontroverser Debatten. 2022 tritt er als Spitzenkandidat der SPD bei der Landtagswahl in NRW an. Doch was weiß man über den 54-jährigen Politiker? Wie Thomas Kutschaty tickt und wofür er steht, erfahrt ihr im Artikel.

Thomas Kutschaty: Herkunft, Kinder, Ehefrau

Name: Thomas Kutschaty

Thomas Kutschaty Geburtstag: 12. Juni 1968

12. Juni 1968 Alter: 53

53 Geburtsort: Essen

Essen Eltern: Hermann und Viktoria Kutschaty

Hermann und Viktoria Kutschaty Studium: Rechtswissenschaft

Rechtswissenschaft Beruf: Rechtsanwalt (1997-2010) Politiker (heute)

Rechtsanwalt (1997-2010) Politiker (heute) Partei: SPD

SPD Ehe: Christina Kutschaty (seit 1995)

Christina Kutschaty (seit 1995) Kinder: Alexander (1996), Johannes (2000), Anna (2007)

Alexander (1996), Johannes (2000), Anna (2007) Instagram: thomaskutschaty

thomaskutschaty Twitter: @ThomasKutschaty

@ThomasKutschaty Website: www. thomas-kutschaty.de

Thomas Kutschaty privat: Kindheit, Ehe, Familie

Thomas Kutschaty wuchs nördlich der Stadt Essen auf, in Borbeck. Sein Vater musste bereits im Alter von 14 Jahren bei der Bahn arbeiten und seine Mutter war gelernte Kauffrau und arbeitete in einem kleinen Laden. Thomas Kutschaty wuchs als Einzelkind in bescheidenen Verhältnissen auf.

Auf Empfehlung seines Grundschullehrers schickten ihn seine Eltern auf das Gymnasium, wo er 1987 das Abitur mit den Leistungskursen in Mathe und Sozialwissenschaften absolvierte. Seinen Zivildienst leistete Thomas Kutschaty als Fahrdienst im Arbeiter-Samariter-Bund und in der Geschäftsstelle des Umweltschutzes der Stadtverwaltung Essen.

Seine Frau Christina lernte der heute 53-Jährige Anfang der 90er-Jahre bei den Jusos kennen. 1995 heirateten beide standesamtlich, 1996 kirchlich. Thomas Kutschaty hat mit seiner Frau drei Kinder: zwei Söhne im Alter von 26 und 22 Jahren und eine 15-jährige Tochter.

Thomas Kutschaty: Rechtsanwalt, SPD, Landtagswahl 2022

Seine Karriere begann Thomas Kutschaty zunächst als Jurist. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum, startete er 1995 beim Landgericht Essen. Weitere Stationen während seines Referendariats waren unter anderem:

Amtsgericht in Borbeck

in Borbeck Staatsanwaltschaft Essen

Essen Stadtverwaltung Bochum

Bochum Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Rechtsanwalt in Essen-Rüttenscheid

Seine politische Karriere begann Thomas Kutschaty schon früh:

1988-1990 Mitglied im Vorstand der Jungsozialisten Essen

Essen Seit 1994 Erster Vorsitzender im SPD-Ortsverein Essen-Borbeck

Essen-Borbeck 1999 Stadtrat Essen

Thomas Kutschaty: Landtagswahl 2022

Am 22. Mai 2005 wurde Thomas Kutschaty in den Landtag gewählt, musste zunächst aber unter einer CDU-geführten Regierung arbeiten. Die Landtagswahl 2010 gewann die SPD mit Hannelore Kraft als neue Ministerpräsidentin. In der Landesregierung übernahm er bis 2017 das Amt des Justizministers. 2018 wurde er zum neuen Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Landtag gewählt, 2021 zum Vorsitzender der SPD-Landespartei von NRW und zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD.

Bei der Landtagswahl 2022 kandidiert Thomas Kutschaty als SPD-Spitzenkandidat für das Amt des Ministerpräsidenten von NRW.

Streit um Renesse, Vita und Jens Spahn

2011 kam es zum Streit zwischen dem Essener Richter Jan-Robert Renesse und Thomas Kutschaty. Renesse warf dem damaligen Justizminister vor, er habe seine Absetzung als Landessozialrichter gedeckt. Thomas Kutschaty hingegen, erhob 2012 Klage gegen Renesse wegen Rufschädigung der Sozialgerichtbarkeit. Der Streit endete kurz vor Prozessbeginn 2016 und wurde außergerichtlich beigelegt.

Als Vorsitzender der SPD Essen wurde Thomas Kutschaty vorgeworfen er habe die Bundestagsabgeordnete Petra Hinz zur Aufgabe ihres Mandats genötigt, da sie in ihrem Lebenslauf falsche Angaben gemacht hatte. Von diesen soll Thomas Kutschaty aber gewusst haben. Das bestritt der SPD-Politiker allerdings.

Als im März 2021 der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn entgegen der Meinung des Paul-Ehrlich-Instituts die Aussetzung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca beschloss, forderte Thomas Kutschaty seine Entlassung.

Thomas Kutschaty: Seine Politik und Ziele

Für den SPD-Politiker stehen Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit ganz oben auf der Liste seines politischen Engagements. Seine Punkte sind: