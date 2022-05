Im Oktober 2021 konnte Hendrik Wüst seinen bislang größten politischen Erfolg einfahren: als neuer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (NRW). Dabei war dies kein Eigenverdienst. Nach etlichen Fauxpas des damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet, konnte dieser sich nicht länger im Amt halten und ernannte Hendrik Wüst schließlich zu seinem designierten Nachfolger. Dass er diese Aufgabe bis heute gut gemacht hat, davon ist Hendrik Wüst überzeugt. Als Spitzenkandidat der CDU geht er in die NRW-Landtagswahl 2022 am 15. Mai und will das Amt des Ministerpräsidenten auch offiziell für sich gewinnen. Doch wer ist der CDUler eigentlich? Und was sind seine politischen Ziele? All das erfahrt ihr im Porträt.

Hendrik Wüst: Frau, Kinder, Alter

Name: Hendrik Josef Wüst

Hendrik Josef Wüst Geburtstag: 19. Juli 1975

19. Juli 1975 Alter: 47

47 Geburtsort: Rhede (Westfalen)

Rhede (Westfalen) Studium: Rechtswissenschaften

Rechtswissenschaften Beruf: Rechtsanwalt und Politiker

Rechtsanwalt und Politiker Ehe: Katharina (seit 2019)

Katharina (seit 2019) Kinder: Philippa (2021)

Philippa (2021) Instagram: hendrik.wuest

hendrik.wuest Twitter: @HendrikWuest

@HendrikWuest Website: www.hendrik-wuest.de

Hendrik Wüst privat: Tochter, Familie, Herkunft

CDU-Politiker in Rhede als jüngstes von drei Kindern und einzigster Sohn der Familie. Laut dem Vater in der Textil-Industrie tätig, seine Mutter als gelernte Metzgerin in der Fleischerei der Großeltern. Bereits früh muss Hendrik Wüst mit dem Verlust seiner Mutter zurecht kommen. Als er 19 Jahre alt ist, stirbt sie an Krebs. Aufgewachsen ist derinals jüngstes von drei Kindern und einzigster Sohn der Familie. Laut dem WDR war seinin der Textil-Industrie tätig, seine Mutter als gelernte Metzgerin in der Fleischerei der Großeltern. Bereits früh muss Hendrik Wüst mit dem Verlust seinerzurecht kommen. Als er 19 Jahre alt ist, stirbt sie an Krebs.

Katharina verheiratet. Kennengelernt habe er diese in einer Kneipe in der Nähe vom nordrheinwestfälischen Landtag, verrät er im Gespräch mit Hendrik Wüst und seine Frau auch beide aus Rhede. In der Kanzlei seines heutigen Schwiegervaters habe er sogar einen Teil seiner Referendarausbildung gemacht, sagte er gegenüber Bunte. Im März 2021 kam die gemeinsame Tochter Philippa zur Welt. Seit 2019 ist Hendrik Wüst mit der Juristinverheiratet. Kennengelernt habe er diese in einer Kneipe in der Nähe vom, verrät er im Gespräch mit Bunte . Wie es der Zufall so will, kommenund seine Frau auch beide aus Rhede. In derseines heutigen Schwiegervaters habe er sogar einen Teil seiner Referendarausbildung gemacht, sagte er gegenüber Bunte. Im März 2021 kam die gemeinsamezur Welt.

Hendrik Wüst: Studium, CDU, EUTOP

Nach dem Abitur 1995 entschloss sich Hendrik Wüst für ein Jurastudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nach und während seinem Studium arbeitete Hendrik Wüst fünf Jahre bei der Lobbyagentur und Unternehmensberatung EUTOP International und war ab 2004 als deren Anwalt tätig.

Seine politische Karriere begann der 47-Jährige bereits 1990 als er zusammen mit Freunden den Stadtverband der Jungen Union in Rhede gründete. 1999 Wurde Hendrik Wüst Mitglied im Vorstand der CDU-Ratsfraktion und des Aufsichtsrat bei den Stadtwerken Rhede. Weitere Stationen folgten:

1994-2009 Stadtverordneter im Stadtrat Rhede

im Stadtrat Rhede 2000-2006 Landesvorsitzender der Jungen Union NRW

der NRW Seit 2005 Abgeordneter im Landtag NRW

2002-2012 Mitglied im Bundesvorstand der CDU

der CDU 2013-2022 Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU in NRW

der CDU in NRW Seit Oktober 2021 Vorsitzender der CDU in NRW

Nach dem Wahldebakel seines Parteikollegen Armin Laschet bei der Bundestagswahl 2021, trat dieser von seinen Landesämtern zurück und ernannte Hendrik Wüst zu seinem Nachfolger als CDU-Landesvorsitzender und designierten Ministerpräsidenten.

Hendrik Wüst: Kritik, Affäre, Israel

Zuschüsse zu seiner privaten Kranken- und Pflegeversicherung vom Landtag bezogen hatte. Laut der Landes-CDU vorgeworfen wurde käuflich zu sein. Unter dem damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers (CDU) wurden Sponsoren und Unternehmen zum Landesparteitag angeboten, gegen einen Aufpreis ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten zu bekommen. Dieser Skandal kostete Hendrik Wüst das Amt des Generalsekretärs der CDU NRW, das er von 2006 bis 2010 inne hatte. Ganz zum Abbruch seiner Karriere führte diese sogenannte „Rent-a-Rüttgers-Affäre“ aber nicht. 2010 wurde der Hendrik Wüst wieder in den Landtag gewählt, wo er seine Fraktion nach Außen in wirtschaftspolitischen Sachen vertrat. Viel Ärger hatte Hendrik Wüst, als rauskam, dass er über drei Jahre hinweg unrechtmäßigvom Landtag bezogen hatte. Laut der Abendzeitung München soll es sich um eine Summe von 6.100 Euro gehandelt haben, die er zurückzahlen musste. Sein politisch bislang größter Rückschlag erfuhr Hendrik Wüst 2010 als dervorgeworfen wurde käuflich zu sein. Unter dem damaligenwurden Sponsoren und Unternehmen zum Landesparteitag angeboten, gegen einen Aufpreis ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten zu bekommen. Dieser Skandal kostete Hendrik Wüst das Amt des, das er von 2006 bis 2010 inne hatte. Ganz zum Abbruch seiner Karriere führte diese sogenannteaber nicht. 2010 wurde derwieder in den Landtag gewählt, wo er seine Fraktion nach Außen in wirtschaftspolitischen Sachen vertrat.

Als er 2021 vorläufig das Amt des Ministerpräsidenten in NRW übernimmt, führt ihn seine erste weiter entfernte Auslandsreise im März 2022 nach Israel. Hintergrund ist die enge Zusammenarbeit beider Länder, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht.

Hendrik Wüst: Politische Ziele, Landtagswahl 2022

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen tritt Hendrik Wüst als Spitzenkandidat der CDU an und will nun erneut und auch auf offiziellem Weg das Amt des Ministerpräsidenten für sich entscheiden. Dabei muss er gegen den SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty gewinnen.

Hendrik Wüst steht für einen modernen bürgerlichen Konservatismus und für eine Rückführung der Union zu ihren Wurzeln. Seine Punkte sind:

Innere Sicherheit durch eine personalstärkere und besser ausgestattete Polizei

durch eine personalstärkere und besser ausgestattete Polizei In der Bildung sollen mehr Lehrkräfte eingestellt und digitale Endgeräte für jedes Schulkind ermöglicht werden, sowie ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr einführen.

sollen mehr Lehrkräfte eingestellt und digitale Endgeräte für jedes Schulkind ermöglicht werden, sowie ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr einführen. Beim Thema Umwelt und Klima will man am Kohleausstieg 2030 festhalten. Gleichzeitig soll das Tempo beim Ausbau der alternativen Energien erhöht werden und die Bevölkerung durch finanzielle Vorteile von diesen zunehmend überzeugt werden.

