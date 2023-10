Neben Bayern wird am heutigen Sonntag auch in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Rund 4,3 Millionen sind am 8. Oktober in diesem Bundesland an die Wahlurnen gebeten worden. Hier gibt es alle Infos zum heutigen Wahl-Sonntag in Hessen:

Öffnungszeiten der Wahllokale - Wann wird heute gewählt?

Nur am heutigen Sonntag kann direkt im Wahllokal gewählt werden. Vorab bestand die Möglichkeit, seine Stimmen per Briefwahl abzugeben. Die Wahllokale in Hessen sind am heutigen Sonntag, von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Prognose, Hochrechnung und Ergebnis - Ab wann gibt es Zahlen?

Erst nach dem Schließen der Wahllokale darf mit dem Auszählen der Stimmen begonnen werden. Die ersten Zahlen, die nach der heutigen Landtagswahl in Hessen veröffentlicht werden, sind eine erste Prognose. Dabei werden Wähler von Meinungsforschungsinstituten zu ihrer Stimmabgabe befragt. Ob die Wähler auf die Frage wahrheitsgetreu antworten, kann natürlich nicht überprüft werden. Diese Prognose wird kurz nach 18 Uhr hier in diesem Beitrag veröffentlicht.

Wenig später gibt es dann die ersten Hochrechnungen. Dafür wird aus den ersten Auszählungswerten ein mögliches Ergebnis hochgerechnet. Auch diese Zahlen werden wir hier veröffentlichen. Das vorläufige Gesamtergebnis der Landtagswahl in Hessen soll laut Landeswahlleitung noch in der Nacht bekannt gegeben werden.

Ergebnis der letzten Landtagswahl in Hessen

So hatten die Hessen bei der Wahl des letzten Landtages am 28. Oktober 2018 abgestimmt:

CDU - 27 Prozent

SPD - 19,8 Prozent

Grüne - 19,8 Prozent

AfD - 13,1 Prozent

FDP - 7,5 Prozent

Linke - 6,3 Prozent

Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Hessen

An einem Wahlsonntag interessiert viele Menschen auch, wie hoch der Anteil der Wahlberechtigten ist, die es an die Wahlurnen gelockt hat bzw. wieviele Menschen sind lieber zu Hause geblieben. Die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl in Hessen im Jahr 2018 lag bei 67,3 Prozent.

Landtagswahl in Hessen - Die aktuellsten Umfragen

Bis kurz vor dem Wahlsonntag wird in Wahlumfragen nach dem Willen des Volkes ermittelt. So auch in Hessen. Spannend wird es dabei vor allem mit Blick auf den Kampf hinter der CDU. Hier sind gleich mehrere Parteien gleichauf

Landtagswahl 2023 in Hessen - Diese Parteien stehen zur Wahl

Folgende Parteien kämpfen am Sonntag bei der Landtagswahl in Hessen um Stimmen:

CDU

Grüne

Freie Wähler

AfD

SPD

FDP

Die Linke

Die Partei

Piratenpartei

ÖDP

Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung

V-Partei 3

Partei der Humanisten

Aktion Bürger für Gerechtigkeit

Anarchistische Pogo-Partei

dieBasis

DKP

Die neue Mitte

Volt

Klimaliste Hessen

Landtagswahl heute - Das sind die Spitzenkandidaten in Hessen

Die großen Parteien gehen mit namhaften Spitzenkandidaten in die Landtagswahl in Hessen. Das sind die wichtigsten Kandidaten:

Boris Rhein - CDU

Nancy Faeser - SPD

Tarek Al-Wazir und Angela Dorn - Grüne

Robert Lambrou - AfD

Stefan Naas - FDP

Elisabeth Kula und Jan Schalauske - Die Linke

Landtagswahl in Hessen - Hier gibt es Entscheidungshilfe

Wer sich auch am Wahltag selbst noch nicht entscheiden kann, wem er seine Stimme geben möchte, findet hier Hilfe. Wie zu allen großen Wahlen gibt es auch für die Landtagswahl in Hessen den sogenannten Wahl-o-Mat. Wie dieser Wahl-o-Mat zu Wahlentscheidung beitragen kann, verraten wir in diesem Extra-Beitrag: