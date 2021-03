Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt für eine weitere Amtszeit.

Superwahljahr 2021 Fahrt auf: In Baden-Württemberg wird ein neues Landesparlament gewählt. Ministerpräsident Am 14. März nimmt dasFahrt auf: In Baden-Württemberg wird ein neues Landesparlament gewählt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt erneut an und will sein Amt gegen Herausforderin Susanne Eisenmann verteidigen.

Die große Frage: Schafft die CDU-Frau tatsächlich den Endspurt gegen den grünen Landesvater? In Umfragen war die Union in der vergangenen Woche deutlich zurückgefallen. Neueste Zahlen zeigen einen regelrechten Absturz der CDU. Laut dem ZDF-„Politbarometer“ kommen die Grünen auf 35 Prozent und vergrößern ihren Vorsprung auf die CDU auf elf Punkte.

Umfragen sehen Absturz der CDU in Baden-Württemberg

Käme die Südwest-CDU wirklich nur auf 24 Prozent, wäre das ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis in der Geschichte des Landes. Es folgt die AfD mit 11 Prozent wie beim letzten Mal. SPD und FDP kommen jeweils auf 10 Prozent der Stimmen, wobei die FDP immerhin einen Prozentpunkt zulegt.

Es könnte also sein, dass die CDU am Ende leer ausgeht, die Regierungsbeteiligung verliert und einer „Ampelkoalition“ Platz machen muss.

Wie war die Entwicklung der Sitzverteilung im Landtag von Baden-Württemberg? Die Grafik zeigt den Verlauf von 1956 bis 2016.

© Foto: SWP-Grafik: Anika Kinghorst, Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021

So ist der Landtag in BW derzeit aufgestellt

Bislang sind folgende fünf Parteien im Landtag vertreten:

Grüne

CDU

AfD

SPD

FDP

Auf die grün-schwarze Koalition entfallen 90 Mandate (Grüne 47, CDU 43). Die SPD hält 19 Mandate, die FDP 12 und die AfD nach mehreren Austritten 15. Weitere 7 Abgeordnete sind fraktionslos.

LTW BW 2021: Die Positionen der Parteien im Überblick

Alles Corona, oder was? Auch abseits der Pandemie spiegeln die Wahlprogramme die unterschiedlichen Schwerpunkte der im Landtag vertretenen Parteien wider. Zum Teil sind sie hunderte Seiten lang - viel Lesestoff für Menschen, die sich einen Überblick verschaffen wollen. Wir haben die wichtigsten Positionen übersichtlich und zum Durchklicken zusammengefasst:

Landtagswahl BW 21: Die Spitzenkandidaten der Parteien

Grüne: Winfried Kretschmann

CDU: Susanne Eisenmann

AfD: Bernd Gögel und Emil Sänze

SPD: Andreas Stoch

FDP: Hans-Ulrich Rülke

Linke: Sahra Mirow

Kretschmann gegen Eisenmann: Live-Debatte im SWP-Forum

Kurz vor der Landtagswahl am 14.03.2021 kommt es im Forum der SÜDWEST PRESSE zum Showdown: Winfried Kretschmann und Susanne Eisenmann stehen den Journalisten dieser Zeitung Rede und Antwort – in einem letzten „Duell“ vor der Wahl.

Am Dienstag, 9. März, 19 Uhr, sind die Politiker im Verlagshaus zu Gast. Kurz vor dem entscheidenden Urnengang bietet sich für unsere Leserinnen und Leser damit in fast letzter Minute die Gelegenheit, die beiden Kontrahenten noch einmal kritisch unter die Lupe zu nehmen – und ihnen auch selbst Fragen zu stellen.

Die traditionsreiche Veranstaltungsreihe dieser Zeitung wird natürlich den Bedingungen der Corona-Pandemie angepasst und ohne Publikum im Saal durchgeführt. Dafür kann das „Forum“ live im Internet verfolgt werden – von 19 Uhr an hier:

Wahl-o-Mat zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg

Landtagswahl am 14. März viele Menschen in Baden-Württemberg. Wer sich für deren Beantwortung nicht durch hunderte Seiten Wahlprogramm quälen will, kann mit dem Welche Partei passt am besten zu meinen politischen Ansichten? Diese Frage stellen sich im Vorfeld deram 14. März viele Menschen inWer sich für deren Beantwortung nicht durch hunderte Seiten Wahlprogramm quälen will, kann mit dem Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) gibt seit 2002 einen Überblick über die wichtigsten Themen einer Wahl, die Positionen der Parteien - und bietet die Möglichkeit, diese und die Übereinstimmung mit der eigenen Meinung zu prüfen.

Besonderes Wahlrecht BW: Wie viele Stimmen hat man bei der Landtagswahl?

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat der Wähler lediglich eine Stimme. Eine Zweitstimme - wie bei der Bundestagswahl - ist nicht vorgesehen. Der Kandidat, der in den 70 Wahlkreisen am meisten Stimmen erhält, zieht ins Stuttgarter Parlament ein. Weitere 50 Sitze sind Zweitmandate. Sie gehen an die Kandidaten, die zwar ihren Wahlkreis nicht gewonnen haben, aber im Vergleich zu anderen Kandidaten ihrer Partei in einem der vier Regierungsbezirke die meisten Stimmen erhalten haben. Das ist die sogenannte Zweitauszählung. Verantwortlich für die Kandidatenaufstellung zur Landtagswahl sind die Parteien in den Wahlkreisen. Eine Reform dieses besonderen Landtagswahlrechts ist unter der grün-schwarzen Koalition gescheitert.

Briefwahl bei Landtagswahl wegen Corona beliebter

Briefwähler bei der baden-württembergischen Landtagswahl liegt nach einer Umfrage bereits deutlich über der Zahl der jüngsten Abstimmung vor fünf Jahren. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Der Anteil derbei der baden-württembergischen Landtagswahl liegt nach einer Umfrage bereits deutlich über der Zahl der jüngsten Abstimmung vor fünf Jahren. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa und der Universität Hohenheim haben wenige Tage vor der Wahl am 14. März bereits 34 Prozent der befragten Wahlberechtigten per Briefwahl abgestimmt. Weitere 14 Prozent haben dies laut Umfrage noch vor.

Wegen der Corona-Krise und der Sorge vor Infektionen war bereits erwartet worden, dass sich die Zahl der Briefwähler bei der Landtagswahl so stark erhöhen würde wie nie zuvor. Im Jahr 2016 hatte landesweit etwa jeder fünfte Wähler (21 Prozent) bei der Landtagswahl seine Stimme auf dem Postweg abgegeben. Vor 25 Jahren war es noch etwa jeder zehnte Wähler (11 Prozent).

Laut Umfrage ist der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler bei Menschen mit einer Neigung zu SPD, zur CDU oder zu den Grünen überdurchschnittlich hoch. Deutlich geringer ist er demnach bei den Anhängern der Linken. Eine große Mehrheit der AfD-Anhänger wolle im Wahllokal wählen.

SWP-Podcast zur Landtagswahl BW 2021

Der Wahlkampf für die Landtagswahl Baden-Württemberg wird wegen der Corona-Krise so digital wie nie – und wir sind es auch. In unserem Podcast „Wahl-Check Südwest“ sprechen wir über die heißen Eisen und die Schlüsselfiguren dieses Wahlkampfs. Im Superwahljahr inmitten der Pandemie kommt der Wahl im Südwesten eine besondere Bedeutung zu. Auf dem Weg zu dieser Richtungswahl begleiten unsere Redakteure und Korrespondenten Sie in diesem Audio-Format mit Einschätzungen und Analysen – kompakt und hintergründig. Außerdem entsteht begleitend zum Podcast auch jeweils eine Karte der Person der Woche für unser – nicht ganz ernst gemeintes – „Politiker-Quartett“.

Hier gibt es alle bisherigen Folgen des Podcasts „Wahl-Check Südwest“, der sich auch auf allen gängigen Plattformen und Apps (kostenlos) abonnieren lässt.