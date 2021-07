Ganz Spanien , mitsamt Kanaren und Balearen , ist RKI-Risikogebiet

Spanien ist die Corona-Lage momentan extrem angespannt. Das ganze Land hat eine Inzidenz von über 300. Katalonien ist besonders starkt betroffen – die Inzidenzwert schon bei über 500. Es gibt in vielen Regionen und Städten bereits Ausgangssperren. Barcelona in Katalonien hat bereits die Strände und Bars abgeriegelt – denn die Inzidenz unter den Jugendlichen zwischen 20 bis 29-Jährigen könnte bei etwa 3000 liegen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Inist die Corona-Lage momentan extrem angespannt. Das ganze Land hat eine Inzidenz von über 300.ist besonders starkt betroffen – die Delta-Variante breitet sich extrem schnell aus und führt zu steigenden Infektionszahlen. Dort liegt derschon bei über. Es gibt in vielen Regionen und Städten bereitsin Katalonien hat bereits dieundabgeriegelt – denn die Inzidenz unter den Jugendlichen zwischen 20 bis 29-Jährigen könnte bei etwa 3000 liegen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.

Corona-Zahlen und Inzidenz in Katalonien steigen: Fünfte Corona-Welle in Spanien droht

In Katalonien liegt die Inzidenz bereits über der Marke von 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Ganz Spanien hat mit steigenden Inzidenzwerten zu kämpfen. Die Delta-Variante breitet sich besonders schnell unter jungen Menschen aus: Spanischen Medien zufolge liege die Inzidenz unter Jugendlichen bis zu einem Alter von 19 Jahren bei 2400 und die der 20- bis 29-Jährigen bei rund 3000. Auch die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern und den Intensivstationen nimmt langsam wieder zu. Die aktuelle Corona-Lage in Spanien (Stand 15.07.2021):

7-Tage-Inzidenz: 306,9

Neuinfektionen: 26.390

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 4.041.474

Todesfälle insgesamt: 81.043

Impfquote (Erstimpfung): 60,35 Prozent

Impfquote (vollständig): 47,35 Prozent

Wird Spanien vom RKI-Risikogebiet zum Hochinzidenzgebiet?

Momentan ist Spanien vom Robert-Koch Institut noch als Risikogebiet ausgewiesen. Nun hat das ganze Land mit über 300 allerdings den Grenzwert einer 7-Tage-Inzidenz von 200 Fällen überschritten. Ab diesem Wert weist das Robert-Koch-Institut Regionen als Hochinzidenzgebiete aus.

Quarantänepflicht für Hochinzidenzgebiete: Corona-Regeln für die Rückreise aus Katalonien

Noch zählt Spanien mit der Region Katalonien als einfaches Risikogebiet. Das könnte sich allerdings ändern, wenn das RKI – voraussichtlich am Freitag (16.07.2021) – die neue Liste zu Risikogebiten und Hochinzidenzgebieten veröffentlicht. Wird Spanien oder Katalonien dann als Hochinzidenzgebiet eingestuft, gilt nach einem Urlaub bei der Rückkehr nach Deutschland und in andere europäische Länder. Wer nicht geimpft oder von einer Infektion genesen ist, muss dann nach der Rückreise nach Deutschland in Quarantäne – für mindestens fünf Tage.

Ausgangssperren in Spanien – Katalonien: Barcelona, Valencia und Co.

Der Corona-Hotspot Katalonien schränkt das Nachtleben wegen der steigenden Corona-Zahlen und Inzidenzwerte immer weiter ein. Valencia reagiert mit einer Ausgangssperre in bekannten Badeorten. Barcelona schließt die Bars und Strände. Die Bewohner aus manchen Regionen Spaniens dürfen zwischen 01.00 und 06.00 Uhr das Haus nur mit triftigem Grund verlassen. Betroffen sind unter anderem die Stadt Valencia sowie bekannte Badeorte wie Benicassim oder Gandia. Die Regierung in Barcelona hat beschlossen, Bars und Restaurants sowie Kultur- und Sportlokale und auch alle anderen Betriebe spätestens um 0.30 Uhr zu schließen.

Corona-Regeln werden auch auf Mallorca, den Balearen und Kanaren verschärft

Nachdem die Kanarischen Inseln zuletzt von der Liste der Risikogebiete gestrichen worden waren, reagiert die Bundesregierung auf die wieder steigenden Corona-Zahlen – und stuft ganz Spanien samt den Kanaren wieder als Risikogebiet ein.