Seit 16.09. ist die aktuelle Corona-Verordnung in Baden-Württemberg in Kraft

Damit rückten anstelle der Inzidenz die Hospitalisierungsrate und die Intensivbettenbelegung als wichtige Werte bei der Einschätzung der Pandemie-Lage in den Fokus

Inzidenzwert BW: So hoch sind Inzidenz und Corona-Zahlen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gelten schon seit Mitte August Regelungen, die unabhängig von der Inzidenz greifen. Dennoch lässt sich mithilfe dieses Wertes einordnen, wie das aktuelle Infektionsgeschehen ist. Mittlerweile gibt das Sozialministerium in Baden-Württemberg an, wie hoch die Inzidenz im Landes-Durchschnitt liegt und wie sie jeweils für Geimpfte und Ungeimpfte ausfällt. So sind die Sieben-Tage-Inzidenz, Neuinfektionen und Impfquote aktuell (Stand 05.10.21):

Durchschnitt landesweit: 78,7

Inzidenz für vollständig Geimpfte : 22,2

: 22,2 Inzidenz für Ungeimpfte , nicht vollständig Geimpfte und Fälle ohne Angaben zum Impfstatus: 174,6

, nicht vollständig Geimpfte und Fälle ohne Angaben zum Impfstatus: 174,6 Corona-Fälle seit Pandemiebeginn: 579.407

Impfquote (vollständig): 62,9 Prozent

Impfquote (erste Impfung): 65,5 Prozent

Inzidenz in BW aktuell: Werte der Landkreise

Das RKI gibt täglich einen Überblick darüber, wie hoch die Inzidenz in den einzelnen Landkreisen in Baden-Württemberg sind. Die Werte unterscheiden sich dabei deutlich. Diese Landkreise in baden-Württemberg weisen aktuell die höchste Inzidenz auf (Stand 06.10):

Heilbronn (110,6)

Enzkreis (105,1)

Pforzheim (225,4)

Stuttgart (108,8)

Mannheim (115,3)

Freudenstadt (121,7)

Schwarzwald-Baar-Kreis (167,2)

Sigmaringen (125,2)

In diesen Landkreisen in Baden-württemberg ist die Inzidnez aktuell am niedrigsten:

Schwäbisch Hall (39,9)

Hohenlohekreis (47)

Breisgau-Hochschwarzwald (47,2)

Konstanz (43,2)

Warnsystem in Baden-Württemberg: Hospitalisierungsinzidenz und Intensivbettenbelegung

Basisstufe. Sie ist die niedrigste eines dreistufigen Warnsystems, das mit Inkrafttreten der aktuellen Verordnung, gültig ist. In Baden-Württemberg gilt noch bis 14. Oktober 2021 die erlassene Corona-Verordnung. Das Warnsystem richtet sich nach der Belastung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten. Somit sind Aktuell gilt in Baden-Württemberg die. Sie ist die niedrigste eines dreistufigen Warnsystems, das mit Inkrafttreten der aktuellen Verordnung, gültig ist. In Baden-Württemberg gilt noch bis 14. Oktober 2021 die erlassene Corona-Verordnung. Das Warnsystem richtet sich nach der Belastung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten. Somit sind die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intentsivbetten ausschlaggebend.

Die Hospitalisierungsinzidenz ging zuletzt etwas zurück – von 2,2 etwas auf 2,11 (05.Oktober). Sie gibt die Zahl der Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner an, die innerhalb einer Woche in eine Klinik im Südwesten aufgenommen wurden. Neben der Zahl der Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung ist der Wert ausschlaggebend für mögliche strengere Maßnahmen - vor allem für Ungeimpfte. Welche Corona-Regeln auf die Menschen in Baden-Württemberg im Rahmen der 2G-Option zukommen könnten, gibt es im folgenden Artikel nachzulesen: