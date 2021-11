Booster-Impfung: Bald könnte man ein halbes Jahr nach der zweiten Dosis als ungeimpft gelten

Nach Informationen der Bild hat Bald-Kanzler Olaf Scholz (63, SPD) auf dem Bund-Länder-Gipfel verkündet: wer sich sechs Monate nach der zweiten Impfung nicht boostern lässt, gilt bald als Ungeimpfter. Demnach erklärte Scholz in einem schriftlichen Vorschlag: „Weil der Schutz der Impfung über die Zeit deutlich nachlässt, wird der Impfstatus perspektivisch nach sechs Monaten seine Anerkennung als vollständiger Impfschutz verlieren." Wie lange der Impfstatus nach einer Booster-Impfung anhält, darauf bezog sich Olaf Scholz nicht.

Impfpflicht ab Februar 2022? Das sagt Olaf Scholz

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz plädiert dafür, dass in Deutschland ab spätestens Anfang März eine allgemeine Impfpflicht gilt. „Mein Vorschlag ist ja, dass der Zeitpunkt, bis zu dem dann jeder und jede sich hat impfen lassen, auch nicht allzu fern liegt, also mein Vorschlag: Anfang Februar oder Anfang März“, sagte Scholz am Dienstag nach einer Bund-Länder-Konferenz beim Fernsehsender Bild. Er machte aber klar, dass die Entscheidung über eine Impfpflicht beim Bundestag liegt.