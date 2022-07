sind auf dem absteigenden Ast. Die Nachfrage an alternativen Heizsystemen ist spätestens seit dem Ukraine-Krieg stark gestiegen – aus Angst vor der nächsten. Einem Medienbericht zufolge plant die Bundesregierung, Gasheizungen im Land ein generelles Ende zu setzen.

Im Koalitionsvertrag derwurde bereits vereinbart, dass ab 2025 jede neu installierte Heizung zu 65 Prozent ausbestehen muss. Das hätte der Gasheizung schon den Todesstoß gegeben. Wegen der neuen Dringlichkeit, vom Gas wegzukommen, will die Regierung laut Informationen des „ Spiegel “ dieses Ziel um ein Jahr nach vorne ziehen:sollen keine neuen Gasheizungen installiert werden dürfen. Dieser Plan ist noch keine beschlossene Sache - ob das durchgeht, steht also noch in den Sternen.