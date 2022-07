Tickets werden rege gekauft – und die Deutschen möchten eine Fortsetzung. Eine deutliche Mehrheit von 85 Prozent der Deutschen ist für die dauerhafte Förderung durch den Bund. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Das 9 Euro Ticket ist ein großer Erfolg: Die Züge sind voll, diewerden rege gekauft – und die Deutschen möchten eine Fortsetzung. Eine deutliche Mehrheit vonist für die dauerhafte Förderung durch den Bund. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos.

Was die Deutschen wollen und was die Politik will, das sind aber zwei unterschiedlich paar Schuhe. Dennoch gibt es erste Vorschläge, wie ein Nachfolger des 9 Euro Tickets aussehen könnte. Hier ein Überblick der aktuellen Ideen.

Nachfolger ab September: Das sind die Ideen für das 9 Euro Ticket

Die Diskussion um eine Fortführung des 9 Euro Tickets ist aktuell in vollem Gange. Folgende Vorschläge hat es bisher gegeben:

Klimaticket : Kosten unbekannt

: Kosten unbekannt 29-Euro-Ticket : 348 Euro/Jahr

: 348 Euro/Jahr 365-Euro-Ticket : 1 Euro/Tag

: 1 Euro/Tag Einheitliches Ticket für ganz Deutschland: Kosten unbekannt

Nachfolger des 9 Euro Ticket: Das Klimaticket

In der Bundesregierung gibt es Überlegungen, das bis Ende August befristete Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr in veränderter Form als Klimaticket fortzuführen. Es solle „mit tariflichen Maßnahmen die Attraktivität des ÖPNV dauerhaft gesteigert werden“, zitierte das Düsseldorfer „Handelsblatt“ aus einem Entwurf für das Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung, das Mitte Juli beschlossen werden soll.

Geplant ist demnach ein vergünstigtes Klimaticket als einheitliche Länder-Nahverkehrs-Monats- beziehungsweise Jahresfahrkarte für den Schienenpersonenregionalverkehr und weitere Verkehrsmittel im Nahverkehr, hieß es weiter. Für welche Art von Zügen das Klimaticket gelten soll, ist noch nicht bekannt. Das Problem dabei: Eigentlich sind für den öffentlichen Nahverkehr die Länder zuständig. Der Bund sei aber bereit, ein Klimaticket "finanziell zu unterstützen". Details dazu würden aber noch geprüft.

9 Euro Ticket ab September: Vorschläge aus Berlin

einheitliches Nahverkehrsticket. „Wir sehen, dass dieses Entlastungsinstrument in der Bevölkerung gut angekommen ist“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Auf Basis dieser Erfahrungswerte, die wir überall sehen, finde ich, dass wir ein Anschlussticket zum 9-Euro-Ticket brauchen.“ Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey fordert als Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket ein preiswertes und bundesweit. „Wir sehen, dass dieses Entlastungsinstrument in der Bevölkerung gut angekommen ist“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. „Auf Basis dieser Erfahrungswerte, die wir überall sehen, finde ich, dass wir einzum 9-Euro-Ticket brauchen.“

Giffey nannte eine konkrete Größenordnung: „Ich bin dafür, Mobilität für nicht mehr als einen Euro am Tag zu ermöglichen. Das bringt echte Entlastung.“ Sie erinnerte daran, dass die SPD schon seit geraumer Zeit die Idee eines 365-Euro-Tickets hat. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie auch den Vorschlag des Bundesverbandes Verbraucherzentralen für ein 29-Euro-Ticket positiv bewertet. Ein solches Ticket würde sich im Jahr auf 348 Euro summieren.

9 Euro Ticket: Wissing will Tarif-Dschungel beenden

Vereinfachung des Tarifsystems im öffentlichen Nahverkehr einsetzen. „Wenn die komplizierten Tarifzonen verschwinden und die Tickets bundesweit gelten, wird der öffentliche Nahverkehr sehr viel stärker genutzt“, sagte Wissing der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Wir sollten deswegen endlich Wege finden, den Tarif-Dschungel in Deutschland zu beenden.“ Bis Ende August gibt es das 9-Euro-Ticket noch - doch die Diskussion über das, was danach kommt, nimmt schon an Fahrt auf. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will sich für eine dauerhafteim öffentlichen Nahverkehr einsetzen. „Wenn die komplizierten Tarifzonen verschwinden und die Tickets bundesweit gelten, wird der öffentliche Nahverkehr sehr viel stärker genutzt“, sagte Wissing der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Wir sollten deswegen endlich Wege finden, den Tarif-Dschungel in Deutschland zu beenden.“

Bei Kommunen und Verbänden stößt der Minister mit seinem Vorschlag auf Zustimmung - allerdings unter Bedingungen, vor allem finanzieller Art. Der Deutsche Städtetag etwa begrüßte den Vorstoß grundsätzlich, verwies aber auf Finanzierungslücken. Der Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbandes, Helmut Dedy, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Samstag: „Der ÖPNV muss attraktiver werden, die Städte unterstützen ein einfacheres Tarifsystem.“