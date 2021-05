Deutschland bereitet sich auf die Fußball-EM 2021 vor

Die deutsche Nationalmannschaft ist im EM-Quartier des DFB in Seefeld

Bundestrainer Jogi Löw beim Team im Trainingslager in Österreich Gewinnermentalität aufbauen

Alle aktuellen Infos zur Vorbereitung der Nationalspieler auf die Fußball-Europameisterschaft

Bundestrainer Joachim Löw ist aktuell in der Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft 2021. Die Nationalspieler sind dazu beim Trainingslager im EM-Quartier des DFB in Seefeld im österreichischen Tirol. Geheimtrainings. Aber auch einzelne Spieler, wie Weltmeister Toni Kroos, erhalten individuelle Aufbauprogramme. Die deutsche Nationalmannschaft umist aktuell in der Vorbereitung auf die. Die Nationalspieler sind dazu beimimdes DFB inim österreichischen Tirol. Die Mannschaft absolviert dort unter anderem. Aber auch einzelne Spieler, wie Weltmeister Toni Kroos, erhalten individuelle Aufbauprogramme.

Youtube

Jogi Löw und die Probleme der EM-Vorbereitung

Update, 30.05.2021, 22:22 Uhr

UEFA-EURO-Generalprobe gegen Lettland am 07.06.2021 in Düsseldorf zur Verfügung. Sichtlich gut gelaunt ist Löw am Sonntag mit weißer Sportjacke und schwarzer Sonnenbrille zum Geheimtraining geradelt - das leidige Einreiseproblem durch drohende Corona-Quarantäne für die Champions-League-Finalisten aus England war gelöst. Auch der Platz in Seefeld wieder vor neugierigen Blicken geschützt. So konnte Löw die Nationalmannschaft in den Tiroler Alpen wieder mit deutlich mehr Ruhe für seinen letzten schweren Gipfelsturm rüsten. Bei den deutschen Nationalspielern um Chelseas "Held" Kai Havertz hat Löw nun endlich Gewissheit: Das Quartett darf und wird am Donnerstag (03.06.2021) im EM-Quartier in Seefeld anreisen und steht für diegegenamin Düsseldorf zur Verfügung.

Weltmeister Toni Kroos im Trainingslager in Seefeld angekommen

Update, 30.05.2021, 22:19 Uhr

Am späten Sonntagabend kam Weltmeister Toni Kroos im DFB-Quartier zur EM-Vorbereitung in Seefeld an. Der Mittelfeldstratege, der nach seiner COVID-19-Erkrankung zunächst in Madrid fest hing, muss allerdings noch einige Tage kürzer treten.

Nationalspieler Leon Goretzka wird am 01.06. in Seefeld erwartet

Update, 30.05.2021, 22:12 Uhr

Auch Leon Goretzka ist noch nicht im EM-Quartier der DFB-Elf in Seefeld. Wegen seiner Verletzung kann er erst verspätet zu seinen Teamkollegen der Nationalmannschaft stoßen. Goretzka soll am Dienstag, den 01.06.2021 im Trainingslager ankommen

Vorbereitungsspiel gegen Dänemark am 02.06. nicht mit deutscher Turnier-Mannschaft

Update, 30.05.2021, 22:12 Uhr

Ein Einspielen der deutschen Nationalmannschaft als Turnier-Elf am 02.06. gegen EM-Teilnehmer Dänemark (21 Uhr/RTL) in Innsbruck ist wegen der fehlenden Spieler nicht möglich. Dabei wäre das angesichts der jüngsten Rückschläge gegen Spanien (0:6) oder Nordmazedonien (1:2) dringend nötig.

Thomas Müller verweist auf Weltranglistenplatz von Deutschland

Update, 30.05.2021, 22:05 Uhr

"Es gibt Dinge, die andere Mannschaften besser können", gab Rückkehrer Thomas Müller zu bedenken. Die Weltrangliste, auf der die DFB-Auswahl als Nummer zwölf notiert ist, "lügt ja nicht", meinte der Münchner: "Wir haben unterperformt." Dennoch hat Müller "das Gefühl, dass diese Mannschaft bis ans Limit gehen wird". Löw versprühe "sehr viel Energie".

Jogi Löw: „Für uns ist bei der EM alles möglich!“

Update, 30.05.2021, 22:02 Uhr

Schon in seiner ersten Ansprache an die Mannschaft machte der Bundestrainer klar: "Für uns ist bei der EM alles möglich!" Auch der vierte Triumph nach 1972, 1980 und 1996. "Ich gehe mit der gleichen Konzentration und Vorfreude rein", sagte er bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in Seefeld über sein achtes Turnier als Chef und betonte: "Ich werde mich jetzt nicht zu einem völlig anderen Menschen oder Trainer machen." Löw bleibt Löw, auch im 15. und letzten Amtsjahr.

Bundestrainer setzt auf Gewinnermentalität bei der Fußball EM 2021

Update, 30.05.2021, 22:00 Uhr

Jogi Löw will vom ersten Tag an "Gewinnermentalität" aufbauen. "Wir brauchen beim Turnier Spieler, die vorangehen und anderen in schwierigen Situationen helfen", äußerte er. Thomas Müller und Mats Hummels sollen dabei sofort wieder "den Ton angeben" - entsprechend selbstbewusst tritt das Duo auf. "Als wären sie nie weg gewesen", hat Löw beobachtet.

Eingeninteressen der Spieler hinten anstellen - wie Miroslav Klose bei WM 2014

Update, 30.05.2021, 21:59 Uhr

Der Bundestrainer appellierte an "Werte" wie Vertrauen und Offenheit, "die jeder jeden Tag leben muss". Anders als beim historischen WM-Debakel 2018, als seine Mannschaft zwischen Rio-Helden und Confed-Cup-Siegern zerrissen war. Als Gegenbeispiel führte Löw die WM 2014 an, als sich selbst Miroslav Klose klaglos auf die Bank gesetzt habe. Seine klare Ansage an die 26 EM-Fahrer: "Da heißt es auch, Eigeninteressen hinten anzustellen."

Deutschland in der schwersten EM-Gruppe - Wie ist die Strategie?

Update, 30.05.2021, 21:59 Uhr

Die erkaltete Fan-Liebe versucht der Verband mit der dezenten Kampagne "Gemeinsam mit euch ans Ziel" zurückzugewinnen. Auf dem Platz muss Löw erst einmal eine Spielidee entwickeln, mit der seine neu zusammengestellte Mannschaft gegen Top-Teams wie Weltmeister Frankreich oder Titelverteidiger Portugal in der schwersten EM-Gruppe bestehen kann. Die Champions-League-Finalisten spielen dabei eine wichtige Rolle. Havertz als "Backup" für Müller. Timo Werner im Angriff. Der gesetzte Antonio Rüdiger bei Löws "Hauptaugenmerk", defensive Stabilität zu erlangen. Und Ilkay Gündogan, den er nach der Finalpleite "wieder aufbauen" will, als Mittelfeld-Organisator - erst recht, falls Kroos oder Goretzka ausfallen.