Das Champipons League Finale in Porto ist vorbei

Vier deutsche Nationalspieler müssen jetzt nach Österreich ins Trainingslager zu ihren Teamkollegen des deutschen Kaders - obwohl sie aus dem Virusvariantengebiet kommen

Doch was ist mit der Quarantäne? Österreich setzt sie aus, Deutschland nicht

Bundestrainer Jogi Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff hoffen auf eine Lösung

Bundestrainer Joachim Löw setzt in der Corona-Problematik auf eine „bestmögliche Lösung“ für die vier England-Profis, die nach dem Champions-League-Finale zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft stoßen sollen. Gemeint sind:

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Antonio Rüdiger (FC Chelsea)

Kai Havertz (FC Chelsea)

Timo Werner (FC Chelsea)

14-tägige Quarantäne, da sie sich zuletzt auch im Corona-Virusvariantengebiet Großbritannien aufgehalten haben Ihnen droht bei der Einreise nach Deutschland eine, da sie sich zuletzt auch im Corona-Virusvariantengebiet Großbritannien aufgehalten haben

Österreich setzt Quarantäne für Güdogan, Rüdoger, Havertz und Werner aus - Deutschland nicht

Für Österreich hatte das zuständige Gesundheitsministerium eine Sonderregelung bestätigt, die eine Anreise der vier Spieler direkt ins Trainingslager nach Seefeld ohne Quarantäne-Maßnehmen ermöglicht. In Deutschland, bekräftigte das Bundesinnenministerium am Samstag auf dpa-Anfrage, gelten hingegen die strikten Einreisebestimmungen „auch für den Profifußball“.

Karl Lauterbach für täglichen Corona-Test auf indische Virusvaraiante bei Nationalspielern

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schlug in der ARD-Sportschau eine „saubere Lösung“ vor: „Ich würde bei den vier Spielern täglich einen PCR-Test machen lassen, der dann sequenziert, also auf die indische Variante untersucht wird. Das garantiert höchste Sicherheit und wahrt das nationale Interesse, die Fußballer trainieren zu lassen.“

Fußball-EM 2021 und Corona: Müssen deutsche Nationalspieler aus England in Quarantäne?

Oliver Bierhoff arbeite „mit Nachdruck“ an dem Problem, berichtete Löw am Samstag in Seefeld, wo sich aktuell 20 der 26 berufenen EM-Spieler auf das paneuropäische Turnier ab 11. Juni vorbereiten. Der DFB-Direktor sei ständig im Kontakt mit Behörden, Ministerien und der Politik, ergänzte der Bundestrainer. Das BMI bestätigte den Austausch mit dem DFB.

Ursprünglich sollte das England-Quartett nach dem Finale in Porto noch ein paar Tage frei bekommen und dann in Österreich ankommen. Würden die vier Spieler aber nochmals nach England zurückkehren, könnten sie auch bei der EM-Generalprobe am 07.06.2021 in Düsseldorf gegen Lettland fehlen.

nicht frühzeitig beendet werden kann. Ausnahmen werden nur bei Aufenthalten gemacht, die bis zu 24 Stunden andauern, oder, wenn die Reisenden weniger als 24 Stunden in dem Risikogebiet verbracht haben. Nach der aktuellen Bestimmung müssen sich Einreisende, die sich in den vergangenen zehn Tagen „zu einem beliebigen Zeitpunkt“ in einem Virusvarianten-Gebiet aufgehalten haben, in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, die auch durch negative Corona-Tests werden kann. Ausnahmen werden nur bei Aufenthalten gemacht, die bis zu 24 Stunden andauern, oder, wenn die Reisenden weniger als 24 Stunden in dem Risikogebiet verbracht haben.

Deutsche Nationalspieler aus England erst ab 02.06. freigestellt

„14 Tage Quarantäne wären natürlich ungut“, sagte Löw, wies aber zugleich auf die Problematik nach dem Champions-League-Endspiel hin: „Die Spieler sind Angestellte des Vereins. Die Mannschaft, die gewinnt, will logischerweise zusammen nach London zurückfliegen.“ Die Abstellungspflicht für Nationalspieler beginnt erst am 2. Juni 2021.

Jogi Löw ohne Plan B - Hoffnung auf normale Fußball-EM für die Spieler

Bierhoff hat deshalb auch mit dem FC Chelsea und Manchester City Kontakt aufgenommen. Ein Plan B ohne das England-Quartett in der entscheidenden EM-Vorbereitungsphase hat Löw nach eigenen Angaben nicht: „Ich bin der Hoffnung, dass wir das Problem lösen und die Spieler eine ganz normale EM spielen können.“