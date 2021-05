Der Saison-Höhepunkt im europäischen Vereinsfußball steht bevor: Am Samstag, den 29.05.2021, treffen im Champions League Finale 2021 die beiden englischen Top-Clubs Manchester City und Chelsea London aufeinander. Es ist das achte Mal, dass zwei Mannschaften aus dem gleichen Land im Endspiel stehen. Nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft, wäre der CL-Titel für Man City in diesem Jahr der ganz große große Triumph. Die Skyblues konnten in ihrer gesamten Vereinsgeschichte noch nie die Königsklasse gewinnen. Der FC Chelsea dagegen holte sich 2012 erstmalig den Titel.

Wo wird das mit Spannung erwartete Endspiel live übertragen? Läuft das Champions League Finale live im Free-TV? Wer überträgt Manchester City gegen FC Chelsea im Live-Stream? Gibt es eine kostenlose Übertragung?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Champions League Finale: Manchester City gegen Chelsea London: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Das Champions League Finale 2021 zwischen Machester City und Chelsea London findet am Samstag, den 29.05.2021, in Porto statt. Anpfiff ist um 21:00 Uhr im Estadio do Dragao. Das Finale sollte ursprünglich in Istanbul ausgetragen werden, wurde dann jedoch aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig nach Portugal verlegt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Manchester City, FC Chelsea London

Wettbewerb: Champions League 2020/2021, Finale

Datum und Uhrzeit: 29.05.2021, 21:00 Uhr

Spielort: Estadio do Dragao, Porto

Schiedsrichter: Mateu Lahoz (Spanien)

Wer überträgt Man City vs. FC Chelsea heute im TV und Stream? Übertragung auch im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich vor dem Champions League Finale zwischen dem Manchester City und Chelsea, ob die Partie live im Free-TV gezeigt wird. Leider wird die Begegnung nicht im kostenlosen Fernsehen übertragen. Die Rechte an der übertragung hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichtert.

Zudem wird der Streamingdienst DAZN das Endspiel live im Stream zeigen.

Free-TV: -

Pay-TV: Sky

Champions League Finale 2021 kostenlos online im Live-Stream auf DAZN verfolgen

Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 11,99 Euro. Wer allerdings Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr zudem das Champions League Finale 2021 völlig kostenlos im Live-Stream verfolgen.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier:

