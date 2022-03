Drei Gesprächsrunden gab es bereits, jeweils ohne Ergebnis. Bei den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zeichnen sich keine Lösungen ab. Derweil gehen die Angriffe der russischen Armee in der Ukraine weiter. Morgen (10.3.2022) starten die Außenminister beider Länder einen neuen Versuch. Dieses Mal in der Türkei.

Wann und wo finden die Friedensverhandlungen statt?

Wer nimmt an dem Gespräch teil?

Was erwarten die Gesprächspartner?

Friedensverhandlungen morgen: Wann und wo finden die Gespräche statt?

Nachdem die ersten drei Gesprächsrunden keine Ergebnisse erzielten, treffen sich russische und ukrainische Vertreter morgen (10.3.2022) erneut zu Verhandlungen. Dieses Mal jedoch nicht wie zuletzt in Belarus sondern in der Türkei. In Antalya treffen sie auf den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Es wäre damit das ranghöchste Treffen seit Beginn des Krieges am 24. Februar.

Um wie viel Uhr die Verhandlungen beginnen ist zur Zeit noch unklar.

Vierte Verhandlungsrunde: Wer nimmt an den Gesprächen teil?

Laut Informationen der Deutschen Presse Agentur (dpa) kommen morgen die beiden Außenminister Russlands und der Ukraine zusammen. Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba treffen in Antalya auf ihren türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Bei den bisherigen Treffen waren von beiden Ländern mehr Regierungsvertreter anwesend: Von ukrainischer Seite Vize-Außenminister Mykola Tochytskji, Verteidigungsminister Oleksij Resnikow, der Fraktionsvorsitzende der ukrainischen Diener des Volkes David Arachamija und Präsidentenberater Mychailo Podoljak vertreten. Russland schickte den russischen Botschafter in Belarus Boris Gryslow, den Vorsitzenden des Ausschusses für internationale Angelegenheiten der russischen Staatsduma Leonid Slutsky, Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin und Vize-Außenminister Andrej Rudenko.

Friedensverhandlungen Themen: Was fordern Russland und die Ukraine?

Friedensverhandlungen schwierig. Auf der einen Seite steht Russland mit seinem russisches Territorium anerkennt. Dieser Forderung möchte die Ukraine nicht nachgehen, da sie es als Bruch der Souveränität des Landes ansieht. Angesichts der zugespitzten Situation in der Ukraine und unterschiedlicher Forderungen Russlands und der Ukraine sind dieschwierig. Auf der einen Seite steht Russland mit seinem Präsidenten Wladimir Putin . Er fordert, dass die Ukraine die beiden Regionen Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkennt und die Halbinsel Krim endgültig als. Dieser Forderung möchte dienicht nachgehen, da sie es alsdes Landes ansieht.

Waffenstillstand und damit ein Ende des Krieges. Wladimir Putin wiederum verlangt als Bedingung für eine Ende der russischen Invasion eine Entmilitarisierung der Ukraine. Zudem forderte Putin erneut auch eine Die Ukraine ihrerseits fordert einenund damit ein Ende des Krieges. Wladimir Putin wiederum verlangt als Bedingung für eine Ende der russischen Invasion eine Entmilitarisierung der Ukraine. Zudem forderte Putin erneut auch eine „Entnazifizierung“ der ukrainischen Regierung und die „Neutralität“ der Ukraine.

Geringe Erwartungen vor den Friedensverhandlungen morgen

Dass es bei den Gesprächen morgen zu einer Einigung kommt, ist nicht zu erwarten. Wenig Hoffnung machte sich vor dem Treffen auch der ukrainische Außenminister: „Ich sage Ihnen ganz offen, dass ich nur geringe Erwartungen an die Verhandlungen habe“, sagte Kuleba am Mittwoch in einem Facebook-Clip. „Aber wir werden fraglos maximalen Druck ausüben.“ Er hoffe, dass Lawrow in Antalya tatsächlich nach einer Lösung suchen wolle, wie der Krieg zu beenden sei - „und nicht aus propagandistischen Gründen“ anreise. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete das geplante Treffen in der Türkei vorab als „sehr wichtig“, fügte aber hinzu: „Lassen Sie uns nicht vorgreifen. Lassen Sie uns das Treffen selbst abwarten.“

Derweil spricht Russland von „Fortschritten“ in den Verhandlungen mit der Ukraine. Auch einen Sturz der ukrainischen Regierung in Kiew strebe der Kreml nicht an. Ebenso wenig die Besetzung der Ukraine oder „die Zerstörung ihrer Eigenstaatlichkeit“, sagte Ministeriums-Sprecherin Maria Sacharowa. Es liefen Verhandlungen mit der ukrainischen Seite, „um dem sinnlosen Blutvergießen und dem Widerstand der ukrainischen bewaffneten Truppen ein Ende zu machen“.

Bundeskanzler Scholz telefoniert mit Wladimir Putin