Es gibt in Deutschland nämlich wieder Feuerwerk zu kaufen. Wegen der Corona-Pandemie hatte es in den letzten beiden Jahren ein Verkaufsverbot für Feuerwerk gegeben. Dieses Jahr soll es aber wieder laut und bunt werden – mit ein paar Einschränkungen. Der erste Advent ist schon wieder vorbei und das bedeutet natürlich auch, dass das Jahr sich langsam zu Ende neigt. Für viele ist der Jahreswechsel 2022 mit besonders viel Vorfreude verbunden:Wegen der Corona-Pandemie hatte es in den letzten beiden Jahren ein Verkaufsverbot für Feuerwerk gegeben. Dieses Jahr soll es aber wieder laut und bunt werden – mit ein paar Einschränkungen. Genauere Infos über die Einschränkungen zu Silvester 2022 haben wir hier zusammengetragen

Hier wollen wir uns aber ganz auf die Vorfreude konzentrieren und verraten, wo die Feuerwerkskörper 2022 zu kaufen sein werden. Welche Supermärkte sind dabei? Wann beginnt der Verkauf? Gibt es schon Prospekte für die Raketen? Alle Infos gibt es hier.

Feuerwerk 2022 kaufen: Wann gibt es Böller & Raketen im Supermarkt?

Grundsätzlich wird Feuerwerk in Deutschland nur während des Silvester-Zeitraums, also vom 29.12. bis 31.12. verkauft. Ist einer dieser Tage ein Sonntag, wird der Zeitraum auf den 28. Dezember ausgeweitet. 2022 ist das aber nicht der Fall.

Innerhalb dieses Zeitraums kann jede Person über 18 Jahren in Deutschland Feuerwerk kaufen, sowohl im Supermarkt, als auch online. In Deutschland gibt es zwei Kategorien von Feuerwerk, die im Laden verkauft werden dürfen: F1 und F2. Feuerwerk der Klasse F1 sind zum Beispiel Knallerbsen, Wunderkerzen und Tischfeuerwerk. Sie können schon ab 12 Jahren über die Ladentheke gehen. F2 Feuerwerke sind dann alle größeren Raketen und Pyrotechnik. Diese sind erst ab 18 Jahren erlaubt.

Wer sich Feuerwerk aus dem Ausland kauft, verstößt oft unwissentlich gegen das Sprengstoffgesetz. Welche Strafen dann drohen, erfahrt ihr hier.

Prospekte für Feuerwerk 2022: Aldi, Kaufland, Lidl & Co.

Bevor die Supermärkte und Läden aber ihr Feuerwerk verkaufen, bringen sie häufig besondere Prospekte und Werbeblätter heraus, in denen die Preise und Marken der verkauften Feuerwerkskörper genannt werden. Diese können online zumindest natürlich schon vorher veröffentlicht werden. Und bei einigen Supermärkten ist schon bekannt, wann die Prospekte im Umlauf sein werden:

Aldi Nord : Termin für Prospekt noch nicht bekannt, F1 und F2 werden aber verkauft

: Termin für Prospekt noch nicht bekannt, F1 und F2 werden aber verkauft Aldi Süd: Prospekt ab 19. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft

Prospekt ab 19. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft Bauhaus : Kein Feuerwerksverkauf

: Kein Feuerwerksverkauf Edeka : noch keine Infos

: noch keine Infos Globus Baumarkt : Kein Feuerwerksverkauf

: Kein Feuerwerksverkauf Globus Supermarkt: Prospekt für F1 ab 12. Dezember, für F2 ab 26. Dezember

Prospekt für F1 ab 12. Dezember, für F2 ab 26. Dezember Hagebau : keine Werbung für Feuerwerk, Märkte entscheiden eigenständig, ob verkauft wird

: keine Werbung für Feuerwerk, Märkte entscheiden eigenständig, ob verkauft wird Hornbach : Kein Feuerwerksverkauf

: Kein Feuerwerksverkauf Hellweg : noch keine Infos

: noch keine Infos Kaufland : Prospekt schon jetzt hier online abrufbar.

: Prospekt schon jetzt hier online abrufbar. Lidl : Prospekt ab 18. Dezember, F1 und F2 werden verkauft

: Prospekt ab 18. Dezember, F1 und F2 werden verkauft Mäc Geiz : Prospekt ab 19. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft

: Prospekt ab 19. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft Marktkauf : noch keine Infos

: noch keine Infos Metro : Termin für Prospekt noch nicht bekannt, es wird nur F1 verkauft

: Termin für Prospekt noch nicht bekannt, es wird nur F1 verkauft Müller : Prospekt ab 26. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft

: Prospekt ab 26. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft Netto : Prospekt ab 26. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft

: Prospekt ab 26. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft Norma : Prospekt ab 19. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft

: Prospekt ab 19. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft Obi : Kein Feuerwerksverkauf

: Kein Feuerwerksverkauf Penny : noch keine Infos

: noch keine Infos Rewe : noch keine Infos

: noch keine Infos Selgros : noch keine Infos

: noch keine Infos Tegut : Prospekt ab 26. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft

: Prospekt ab 26. Dezember online, F1 und F2 werden verkauft Toom : noch keine Infos

: noch keine Infos Woolworth: Termin für Prospekt noch nicht bekannt, es wird nur F1 verkauft

Feuerwerk online und im Ausland kaufen

Natürlich kann man Feuerwerk auch abseits der Supermarktketten kaufen. Immer beliebter werden dabei auch der Online-Verkauf und die Fahrt ins Ausland, um schon früher Feuerwerk zu bekommen. Da gibt es aber einiges zu beachten. Hier in diesem Artikel geht es über den Online-Kauf von Feuerwerk.

Nach Corona: Feuerwerk-Industrie hofft auf mehr Umsatz

Die Feuerwerk-Industrie rechnet in diesem Jahr mit einem ähnlichen Silvesterumsatz wie vor der Corona-Pandemie. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) geht von Erlösen von rund 120 Millionen Euro aus, wie Geschäftsführer Klaus Gotzen der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Verkaufsverbote für Silvesterböller in den vergangenen beiden Jahren seien für die Feuerwerkshersteller eine große Herausforderung gewesen. „Die Corona-Zwangspausen 2020 und 2021 haben die Branche beinahe ausgeknockt“, sagte Gotzen. Mehrere Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien seit 2020 entlassen worden. Außerdem sei der Silvesterumsatz um bis 95 Prozent gesunken. Mit den Corona-Hilfen seien die Umsatzverluste zwar abgemildert worden, ein Ausgleich der Verluste sei aber „in keiner Weise“ erfolgt, sagte Gotzen.

Nun blickt der Verband Gotzen zufolge wieder hoffnungsvoll in die Zukunft. Während der Pandemie habe die Branche an nachhaltigeren Konzepten gearbeitet. „Ziel ist es, Kunststoff vollständig in unseren Produkten zu ersetzen - alle Produkte sollen biologisch abbaubar werden“, betonte der VPI-Vorsitzende Thomas Schreiber.