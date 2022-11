Weihnachtsfilme, heiße Schokolade, Plätzchen und Co. – in den Wochen vor Weihnachten stimmen sich die Menschen jedes Jahr auf die Feiertage ein. Dafür zünden sie jeden Sonntag eine weitere Kerze auf dem Adventskranz an. Doch nicht jeder kann in dieser Zeit seine Liebsten persönlich treffen.

Um über den kurzen Weg seiner Familie und seinen Freunden einen Gruß zu schicken, eignen sich schöne und lustige Sprüche, Bilder, Gedichte oder Wünsche in Video- und GIF-Form. Hier findet ihr eine große Auswahl an Vorschlägen und Inspiration. Einfach kopieren, einfügen und schon habt ihr kreative Adventsgrüße.

Lustige Sprüche zum Advent für WhatsApp und Co.

Lustige Sprüche zum Advent sind zwar nicht für Jedermann, sie schaffen es aber bestimmt für Fröhlichkeit, Frohsinn und Munterkeit in der Vorweihnachtszeit zu sorgen.

Advent, Advent, dein Handy brennt! Erst die Antenne, dann die Tasten und zum Schluss der ganze Kasten!

Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, hast du Weihnachten verpennt.

Advent, Advent der Weihnachtsbaum brennt.

Wunder dich nicht, wenn du eines nachts in einem dunklen, braunen Sack aufwachst. Denn dann hat der Weihnachtsmann endlich meinen Wunschzettel bekommen!

Advent und Weihnachten – Zeit der Stille und Besinnung, bis jemand auf die Idee kam, dass Geschenke sein müssen.

Rudolph hat ‘ne rote Nase, ihm drückt der Glühwein auf die Blase, bedröhnt fliegt er von Haus zu Haus und richtet meine Grüße aus. Schönen Advent.

Die Feuerwehr, die Feuerwehr, die hat es zum Advent sehr schwer. Sobald die ersten Kerzen brennen, sieht man auch schon den Löschtrupp rennen.

Advent ist, wenn der Dachboden entrümpelt und alles in der Wohnung verteilt wird. Schöne Vorweihnachtszeit.

Ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Das Türchen vom Adventskalender klemmt.

Vergesst nicht am ersten Advent die Waage auf Weihnachtszeit umzustellen – 5 kg zurückdrehen.

Advent, Advent, du hast den doch nicht dieses Jahr wieder verpennt? Du sollst die Augen öffnen und dich belohnen in all den bunten Geschäften. Denn hier sind schöne Dinge ausgestellt, was die kalte Jahreszeit erhellt.

Auch wenn man kein heller Kopf ist: In der Adventszeit geht einem ein Licht nach dem anderen auf. Advent, Advent, die Krippe brennt. Maria brennt, der Joseph kichert: „Wir sind doch Allianz versichert!“

Schöne Sprüche für den Advent 2022

Adventssprüche gehören mittlerweile zur Vorweihnachtszeit wie Plätzchen backen. Besonders beliebt sind in dieser Jahreszeit besinnliche und schöne Sprüche.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür!

Darum sei der Advent die schönste Zeit, vorbei die traurige Einsamkeit. Lachen ist nun unsere oberste Pflicht, es dringt dabei in jede Schicht. Ich wünsche Euch ein frohes Fest, im warmen, trauten Familiennest!

Advent, Advent, du leise Zeit, bringst uns einander näher – und die Welt hält kurz den Atem an und wir schätzen die Zeit nun mehr.

Ich wünsche Dir viele schöne Wohlfühltage in der Adventszeit – lass besinnliche Vorweihnachtsstimmung in Dein Heim einkehren!

Advent das ist die stille Zeit, die Tage schnell verrinnen. Das Fest der Liebe ist nicht weit, fangt an euch zu besinnen!

Eine stimmungsvolle und trotz Trubel, Stress und Hektik erholsame Vorweihnachtszeit wünscht Euch aus tiefstem Herzen …

Nun leuchten wieder die Adventskerzen und zaubern Freude in alle Herzen!

Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen.

Im Advent, der Zeit der Lichter, wird ein jeder schnell zum Dichter, denn in dieser stillen Zeit, reicht ein leises Wort sehr weit.

Ein Lichtlein hüpft, s'will fröhlich sein. Es leuchtet dir den Weg und sagt: Bist nicht allein.

Dies ist ein Handy-Adventskalender, um dich 24-mal daran zu erinnern, wie lieb ich dich hab.

An 4 Wochenenden eine Kerze brennt. 4 Wochen lang ist der Advent. Nach 4 Wochen ist man endlich bereit, für die schöne Weihnachtszeit.

Immer ein Lichtlein mehr im Kranz, den wir gewunden, dass er leuchte uns so sehr durch die dunklen Stunden.

Zeit für Liebe und Gefühl, heute bleibts nur außen kühl! Kerzenschein und Plätzchenduft, Weihnachten liegt in der Luft! Advent – die schöne Zeit – Glocken klingen weit und breit, Kerzenlicht in jedem Heim – Frieden soll auf Erden sein! Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen.

Glückwünsche zum Advent

Auch Adventswünsche können besonders sein und ihrem Empfänger ein Strahlen in die Augen zaubern. Die Besten Advent-Glückwünsche auf einen Blick:

Viele schöne, genussvolle Adventstage bei einem guten Tropfen Glühwein und leckerer Weihnachtsbäckerei wünschen Euch von Herzen …

Wir wünschen Euch einen festlichen Advent. Macht es Euch schön gemütlich, vielleicht bei einem Gläschen Glühwein. Natürlich erst nach dem Kaffee und der vorweihnachtlichen Knabberei.

Die Adventszeit ist eine Zeit, einmal innezuhalten – Zeit auch, um vielleicht neue Ziele anzusteuern. Ich wünsche Dir dabei viel Glück und Erfolg!

Wir wünschen Euch einen gemütlichen Advent und eine stressfreie, besinnliche Vorweihnachtszeit.

Gemütliche Adventsabende im Kerzenschein zum Träumen wünschen Euch von Herzen …Eine Kerze abbrennen lassen und sich wirklich einmal die Zeit dazu nehmen, gar nichts weiter zu tun als dieses… Das wünsche ich Euch!

Besinnliche und glückliche Adventstage mit gemütlichen Abenden sowie in Verbindung mit einem lieben Gruß aus tiefstem Herzen wünschen Euch …

Kurze Gedichte zum Advent

Auch kurze Gedichte eignen sich bestens um einen Gruß zur Adventszeit zu verschicken.

Advent

Immer ein Lichtlein mehr

im Kranz, den wir gewunden,

dass er leuchte uns so sehr

durch die dunklen Stunden.

Zwei und drei und dann Vier!

Rund um den Kranz welch ein Schimmer,

und so leuchten auch wir,

und so leuchtet das Zimmer.

Und so leuchtet die Welt

langsam der Weihnacht entgegen.

Und der in Händen sie hält,

weiß um den Segen!

(Matthias Claudius)

Lametta, Kugeln, Apfelduft

Advent liegt in der Luft.

Angezündet sind alle Kerzen,

mein lieber Weihnachtsgruß

er kommt von Herzen.

Dein Advent soll bunt sein,

so bunt wie deine Träume,

So bunt wie manche Tannenbäume,

die leuchten in hellem Schein.

(Olga Puz)

Darum sei der Advent die schönste Zeit,

vorbei die traurige Einsamkeit.

Lachen ist nun unsere oberste Pflicht,

es dringt dabei in jede Schicht.

Ich wünsche Euch ein frohes Fest,

im warmen, trauten Familiennest!

Eine erste Kerze brennt, dann ist Advent, dann ist Advent.

Noch drei Kerzen werden leuchten,

zu Ehren Jesu Christ,

sie werden so lang leuchten,

bis der Weihnachtsabend ist.

Noch drei Kerzen werden leuchten, zu Ehren Jesu Christ, sie werden so lang leuchten, bis der Weihnachtsabend ist. Die Tage sind so dunkel,

die Nächte lang und kalt.

Doch übet Sterngefunkel

noch über uns Gewalt.

Wir wollen nach Dir blicken,

Du Licht das ewig brennt

und ernstlich uns beschlichen

zum seligen Advent. (Max von Schenkendorf)

die Nächte lang und kalt. Doch übet Sterngefunkel noch über uns Gewalt. Wir wollen nach Dir blicken, Du Licht das ewig brennt und ernstlich uns beschlichen zum seligen Advent. (Max von Schenkendorf) Gute Wünsche reisen weit,

bringen Grüße zur Weihnachtszeit.

Die Christnacht möge Glück bescheren,

das neue Jahr soll es vermehren.

bringen Grüße zur Weihnachtszeit. Die Christnacht möge Glück bescheren, das neue Jahr soll es vermehren. 4 Wochen lang ist der Advent,

4 Wochen in denen ein Kerzlein brennt,

4 Wochen der Entspannung und Ruhe,

4 Wochen in denen man Gutes tue,

4 Wochen wo man sich macht bereit,

auf die schöne Weihnachtszeit.

4 Wochen in denen ein Kerzlein brennt, 4 Wochen der Entspannung und Ruhe, 4 Wochen in denen man Gutes tue, 4 Wochen wo man sich macht bereit, auf die schöne Weihnachtszeit. Man sieht die Adventskränze weit und breit,

und weiß genau bis Weihnachten ist nicht mehr weit.

Ihr werdet sehen wie schnell die Tage verrinnen,

fangt so langsam an euch für Weihnachten zu besinnen.

Advent 2022: Bilder und GIFs kostenlos für Whatsapp

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Ihr möchtet zum Advent passende Bilder an Freunde und Familie verschicken? Wir haben für euch ein paar Vorschläge, wo ihr kostenlose Bilder und GIFs für Whatsapp und Co. findet:

Gruß zum dritten Advent.

© Foto: Pixabay

Gruß zum vierten Advent.

© Foto: Pixabay

Adventsgrüße für eure Liebsten.

© Foto: Pixabay

Bildergruß zum Advent

© Foto: Pixabay

Liebe Grüße zum Advent

© Foto: Pixabay

Wünsche für einen festlichen Advent

© Foto: Pixabay

Grüße zum Advent für eure Liebsten.

© Foto: Pixabay

Video-Botschaften zum Advent

Wer statt eines Spruchs oder Bildes lieber eine Video-Botschaft verschicken möchte, wird auf YouTube fündig. Wir haben euch ein paar Beispiele rausgesucht:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.