Durch den Krieg in der Ukraine gehen die Preise, insbesondere für Strom, Gas und Benzin, durch die Decke. Die Ampel-Regierung hat nun entschieden, mit einem Entlastungspaket diese Härten abzufedern. Für Familien mit Kindern sowie für Sozialleistungsempfänger soll es zusätzlich Geld geben.

Wer bekommt das Geld aus dem Entlastungspaket?

Wie viel Geld bekommen Familien ?

? Was bekommen Sozialleistungsempfänger?

Wie wird das Geld ausgezahlt?

Wann kommt das Geld an?

Entlastungspaket: Einmalzahlung für Familien auf den Kinderfreibetrag

Die hohen Energiekosten belasten viele Bürgerinnen und Bürger. Daher hat die Bundesregierung entschieden, neben dem Energiesparbonus noch den Familien einen zusätzlichen Bonus auszuzahlen: Pro Kind bekommen Familien 100 Euro Zuschuss von der Familienkasse. Das Geld wird zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt. Das Geld wird auf den Kinderfreibetrag gerechnet. Dieser beträgt aktuell 5460 Euro im Jahr.

Energiegeld für Sozialleistungsempfänger

Jede Person, die Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Wohngeld, Ausbildungsförderung bekommt, erhält einen Bonus von 100 Euro. Zusätzlich will die Regierung zum 1. Januar 2023 prüfen, ob die Sozialleistungen erhöht werden müssten, da die Kosten voraussichtlich langfristig steigen werden.

Entlastungspaket: Wann werden die Einmalzahlungen ausgezahlt?

Dazu gibt es noch keine guten Informationen. Die Bundesregierung schreibt, dass es „schnellstmöglich“ umgesetzt werden soll.

Energiepauschale, ÖPNV Ticket, Senkung der Energiesteuer: Das Entlastungspaket

Neben den Zahlungen für Familien und Empfängern von Sozialleistungen plant die Bundesregierung weiter zu gehen. So soll es einen Bonus für Erwerbstätige geben sowie Steuersenkungen an der Tankstelle. Hier lest ihr die Artikel zu den weiteren Plänen nach: