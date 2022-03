Ein Entlastungspaket in Milliardenhöhe hat die Bundesregierung am Donnerstag, 24.3.2022, auf den Weg gebracht. Es soll die Deutschen teilweise von den zuletzt stark gestiegenen Energiepreisen entlasten. Doch wie werden Rentenbezieher von den Staatshilfen profitieren?

Hier gibt es alle Infos im Überblick:

Die Ampel-Koalition will für günstigere Spritpreise sorgen, indem sie die Energiesteuer auf Kraftstoffe befristet für drei Monate auf das europäische Mindestmaß absenkt. Das mache beiund beiaus, rechnete Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor. Diese Senkung der Spritpreise soll allen Autofahrern zugute kommen, also auch Rentnern. Die Bundesregierung will auch darauf achten, dass die Tankstellen den Rabatt auch tatsächlich an die Verbraucher weitergeben.