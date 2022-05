Die Prognose für dieses Jahr sieht gut aus: Nach den Eisheiligen 2022 soll es tatsächlich keinen Frost mehr geben. Der Sommer kann also kommen. Die Tage im Mai, die wir die Eisheiligen nennen, sind eigentlich Gedenktage für bestimmte christliche Heilige. Am 13. Mai ist der Gedenktag des Eisheiligen Servatius. In diesem Text klären wir auf:

Servatius: Der Eisheilige und sein Gedenktag

Unter den Eisheiligen versteht man die Namenstage fünf Heiliger. Konkret sind das der 11. bis 15. Mai 2022. In dieser Zeit gibt es häufig noch Frost bei Nacht. Feiern oder gar Feiertage gibt es für die Eisheiligen nicht. Dem Namensgeber Servatius wird am Freitag, 13. Mai 2022 gedacht.

Das sind die fünf Eisheiligen:

Namen der Eisheiligen: Wer war Servatius?

Über den Heiligen Servatius ist vergleichbar wenig sicher bekannt. So sind weder sein Geburtsdatum noch sein Todestag genau zu ermitteln. Der Überlieferung nach war Servatius der Sohn einer jüdischen Familie und stammte aus Armenien. Er soll im 4. oder im 5. Jahrhundert nach Christus gelebt haben. Der Legende nach soll ihn ein Engel von Jerusalem nach Tongern im heutigen Belgien gesandt haben. Auf seiner Reise soll der Engel ihn vor diversen Gefahren beschützt haben. Dieser Engel soll ihn vor Ort dann auch zum Bischof von Tongern geweiht haben, der erste Bischof der Stadt. Es ist auch nicht sicher, wie Servatius gestorben ist. Der Überlieferung nach soll er gewusst haben, dass ihn bald das Zeitliche segnen würde, weshalb er nach Maastricht ging, weil er dort sterben wollte. Sein Grab befindet sich dort immer noch. Im Mittelalter war das Grab eine wichtige Pilgerstätte für Christen aus ganz Europa. Man sagt, dass an diesem Ort immer wieder Wunder geschehen. Die Servatius-Kirche in Maastricht ist die älteste Kirche der Niederlande. Sie steht über dem Grab von Servatius.

Bauernregeln rund um die Eisheiligen und Servatius

So manche Bauernregel ist viel wert, vor allem auf jene zu den Eisheiligen hören auch heute noch viele Menschen. Sind diese Tage vorüber, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass noch einmal Frost kommt. Hier die bekannten Bauernregeln zu Servatius: