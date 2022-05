Vor allem für Menschen mit grünem Daumen sind sie wichtig: Die Eisheiligen. Diese Gedenktage vom 11. bis zum 15. Mai sind fünf Heiliggesprochenen gewidmet. Einer davon ist Bonifatius von Tarsus. Hier erfahrt ihr, welcher sein Tag ist und erhaltet Antworten auf folgende Fragen:

Bonifatius: Der Eisheilige und sein Gedenktag

Unter den Eisheiligen versteht man die Namenstage fünf Heiliger. Konkret sind das der 11. bis 15. Mai 2022. In dieser Zeit gibt es häufig noch Frost bei Nacht. Feiern oder gar Feiertage gibt es für die Eisheiligen nicht. Dem Namensgeber Bonifatius wird am Samstag, 14. Mai 2022 gedacht.

Das sind die fünf Eisheiligen:

Namen der Eisheiligen: Wer war Bonifatius von Tarsus?

Bonifatius von Tarsus wurde im Deutschen lange Zeit auch als Bonifaz bezeichnet. Der Heilige wurde wohl in Rom geboren und ist ein altkirchlicher Märtyrer. Sein Name trägt die Bedeutung „Wohltäter“. Zunächst war Bonifatius kein Christ. Er wurde von der Römerin Aglae beauftragt, in Tarsus in der Türkei die Reliquien christlicher Märtyrer zu finden und nach Rom zurück zu bringen. Dort hat er Folter und Tötungen unter Kaiser Galerius miterlebt. Er war beeindruckt, dass die Gefolterten sich nicht von ihrem Glauben abbringen ließen und entschied sich für die Taufe und bekannte sich selbst zum Christentum. Dafür wurde er durch siedendes Pech getötet – wohl im Jahr 306 n. Chr. Seine Begleiter sollen seinen Leichnam anschließend zurück nach Rom gebracht haben, wo er an der Via Latina beigesetzt wurde.

Bauernregeln rund um die Eisheiligen und Bonifatius

