Fußball-Turnier der Männer bei Stefan Kuntz ist mit einem kleinen . Er bekam von den eingeladenen Spielern eine Flut an Absagen, da sie entweder von ihrem Verein keine Freigabe erhalten hatten oder lieber ihren Urlaub genießen wollen. So stehen im Kader der deutschen nur 18 Spieler. Bei einem Sieg der Neuauflage des Olympia-Finals von Rio gegen Brasilien sieht Kuntz jedoch eine große Chance eine verschworene Einheit zu werden: „So ein Sieg trägt natürlich zum Teamgeist am meisten bei." Das Fußball-Turnier bei Olympia 2021 startet noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier bereits am 22. Juli.

Den kompletten Spielplan der deutschen Mannschaft findet ihr hier bei uns.

Spielplan Olympia 2021: Deutschland, Spiele, Termine und Ergebnisse in der Übersicht

Die deutsche Fußballmannschaft ist bei Olympia 2021 mit Brasilien der Favorit auf das Weiterkommen in Gruppe D. Mit Titelvelverteidiger Brasilien bekommt es Deutschland am Donnerstag, 22. Juli, gleich im ersten Vorrunden-Spiel zu tun. Am Sonntag, 25. Juli, folgt Saudi-Arabien, bevor es am letzten Spieltag der Gruppe D am Mittwoch, den 28. Juli, gegen die Mannschaft von der Elfenbeinküste geht.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Übersicht:

22.07.2021 (13:30) in Tokio: Brasilien - Deutschland

25.07.2021 (13:30) in Tokio: Saudi-Arabien - Deutschland

28.07.2021 (10:00) in Tokio: Elfenbeinküste - Deutschland

Möglichen Termine der deutschen Mannschaft

Falls die deutsche Mannschaft es schafft sich für die Endrunde von Olympia zu qualifizieren wären das die möglichen Termine für die weiteren Spiele, je nachdem ob sie sich als erster oder zweiter für die Endrunde qualifizieren:

Viertelfinale : 30.07.2021 (10:00 oder 12:00 Uhr)

: 30.07.2021 (10:00 oder 12:00 Uhr) Halbfinale : 03.08.2021 (10:00 oder 13.00 Uhr)

: 03.08.2021 (10:00 oder 13.00 Uhr) Finale: 07.08.2021 (13 Uhr)

Welches Turniersystem gibt es beim Fußballturnier bei Olympia?

Ursprünglich war es bei den Männern so, dass nur U23-Mannschaften für die Olympischen Spiele zugelassen wurden, welche maximal mit drei älteren Spielern verstärkt werden durften. Aufgrund der Verschiebung wegen der Corona-Pandemie hat die FIFA die Regeln allerdings geändert: Auch Spieler dürfen teilnehmen, die nach dem 31. Dezember 1996 geboren wurden und zur Qualifikation beigetragen haben.

Die teilnehmenden Nationen wurden in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften unterteilt. Die Gruppenersten und -zweiten stehen im Viertelfinale, das am 31. Juli ausgetragen wird, die jeweiligen Sieger qualifizieren sich anschließend für das Halbfinale am 3. August. Die Medaillen werden schließlich über das Spiel um Bronze am 6. August und das Finale am 7. August vergeben.