Der endgültige Kader der deutschen Mannschaft für das Fußballturnier bei den Olympischen Spielen in Tokio steht fest.

Insgesamt berief Trainer Stefan Kuntz sieben frisch gekrönte U21-Europameister in sein 19-köpfiges Aufgebot, das der DFB am Montag bekanntgab. Der Leverkusener Nadiem Amiri, Max Kruse vom 1. FC Union Berlin und der Wolfsburger Maximilian Anold sind die drei vor 1997 geborenen Spieler, die Kuntz für seine U23-Auswahl nominieren durfte. "Mit der Nominierung des Kaders steigt die Vorfreude auf die Olympischen Spiele, die vorher schon riesengroß war, ins Unermessliche", sagt Kuntz: "Für die 19 Jungs und das gesamte Team wird das ein ganz besonderes Erlebnis, in Tokio Teil des Teams Deutschland zu sein."

Niklas Dorsch, Ismail Jakobs und Co.: Sieben U21-Europameister sind im Kader

Ebenfalls in Tokio dabei sein werden Niklas Dorsch, Ismail Jakobs, Arne Maier, Amos Pieper, David Raum, Anton Stach und Josha Vagnoman, die mit der U21 vor rund einem Monat in Ljubljana Europameister wurden. Als Stammtorhüter ist wie erwartet Florian Müller vom VfB Stuttgart vorgesehen, ebenfalls dabei sind die A-Team-erfahrenen Benjamin Henrichs von RB Leipzig und Felix Uduokhai vom FC Augsburg. „Für die 19 Jungs und das gesamte Team wird das ein ganz besonderes Erlebnis, in Tokio Teil des Teams Deutschland zu sein“, sagte Kuntz.

Die Olympischen Ringe in der Bucht von Tokio. Die Olympischen Spiele finden vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 statt.

© Foto: Eugene Hoshiko/dpa

Deutsche Olympia-Fußballer spielen zum Auftakt gegen Brasilien

Der Kampf um die Medaillen beginnt für Deutschlands Olympia-Fußballer mit der Finalpaarung von Rio. Fünf Jahre nach dem verlorenen Endspiel im Maracanã-Stadion trifft Deutschland gleich zum Auftakt der Vorrunde des olympischen Turniers am 22. Juli in Yokohama auf Brasilien. Saudi-Arabien am 25. Juli in Yokohama und die Elfenbeinküste am 28. Juli in Miyagi sind weitere Gruppengegner.

Das ist das deutsche Olympia-Aufgebot

Tor : Svend Brodersen (Yokohama FC), Florian Müller (VfB Stuttgart), Luca Plogmann (Werder Bremen

: Svend Brodersen (Yokohama FC), Florian Müller (VfB Stuttgart), Luca Plogmann (Werder Bremen Abwehr : Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (TSG Hoffenheim), Jordan Torunarigha (Hertha BSC), Felix Uduokhai (FC Augsburg), Josha Vagnoman (Hamburger SV)

: Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (TSG Hoffenheim), Jordan Torunarigha (Hertha BSC), Felix Uduokhai (FC Augsburg), Josha Vagnoman (Hamburger SV) Mittelfeld/Sturm: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Niklas Dorsch (KAA Gent), Ismail Jakobs (1. FC Köln), Max Kruse (Union Berlin), Eduard Löwen (VfL Bochum), Arne Maier (Hertha BSC), Marco Richter (FC Augsburg), Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth), Cedric Teuchert (Union Berlin)

Stefan Kuntz übt Kritik an einigen Bundesliga-Vereinen

"Die Bereitschaft, das Olympiateam zu unterstützen, war in der Bundesliga unterschiedlich. Einige große Vereine wollten leider nicht so wie erhofft helfen", sagte er. Sein Ziel ist klar: "Wir wollen so weit wie möglich kommen und um die Olympischen Medaillen mitspielen."