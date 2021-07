Deutschland gegen Saudi Arabien am 25.07.2021 um 13:30 Uhr – nach der Niederlage im Auftaktspiel der deutschen Fußball-Mannschaft gegen Brasilien (4:2) steht das Team von Stefan Kuntz unter Zugzwang. Gegen Saudi Arabien müssen drei Punkte her, ansonsten wird es schwer mit dem Einzug in das Viertelfinale. „Wir wollen in den nächsten zwei Spielen ein anderes Gesicht zeigen“, so der Trainer der U23. Zudem muss das DFB-Team auf Kapitän Maximilian Arnold verzichten. Gegen die Brasilianer sah er gelb-rot und muss im nächsten Spiel pausieren. Auch Saudi Arabien erwischte keinen guten Start. 2:1 verlor man gegen die Elfenbeinküste. Somit stehen beide Teams mit dem Rücken zur Wand und eine Niederlage würde das sichere Ausscheiden bei Olympia 2021 bedeuten.

Olympia Fußball: Deutschland gegen Saudi Arabien bei den Olympischen Spielen 2021

Japan. Einige der großen Namen fehlen auf der Liste, die von Trainer Stefan Kuntz zusammengestellt wurde. Kapitän Maximilian Arnold kritisierte das Absagen vieler seiner Kollegen: „Dass es nur 18 Spieler geworden sind, wirft international kein gutes Licht auf Deutschland. So ehrlich muss man sein“. In Gruppe D geht es im zweiten Spiel gegen Saudi-Arabien um den Einzug das Viertelfinale. Die Vorberichte zu dem großen Turnier bei Olympia 2021 waren aus deutscher Sicht nicht sehr positiv. Mit nur 15 Feldspielern und drei Torhütern reiste der deutsche Fußball-Kader nach. Einige der großen Namen fehlen auf der Liste, die von Trainerzusammengestellt wurde. Kapitänkritisierte das Absagen vieler seiner Kollegen: „Dass es nur 18 Spieler geworden sind, wirft international kein gutes Licht auf Deutschland. So ehrlich muss man sein“. Ingeht es im zweiten Spiel gegen Saudi-Arabien um den Einzug das

Wo wird das zweite Gruppenspiel der beiden Teams live im TV und Stream übertragen? Wird Deutschland gegen Saudi Arabien in der ARD, im ZDF oder bei Eurosport übertragen?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Olympia 2021: Deutschland gegen Saudi Arabien – Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Das Spiel zwischen Deutschland und der Saudi Arabien in Gruppe D wird am Sonntag, den 25.07.2021, um 13:30 Uhr im Nissan Stadion, Tokio ausgetragen. Das Duell der beiden Teams findet aufgrund der derzeitigen Corona-Lage ohne Zuschauer statt. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Spiel zudem live im Free-TV und Stream verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, Saudi Arabien

Deutschland, Saudi Arabien Wettbewerb: Olympia 2021

Olympia 2021 Spieltag: Vorrunde, 3. Spieltag

Vorrunde, 3. Spieltag Gruppe: D

D Datum und Uhrzeit: 25.07.2021, 13:30 Uhr

25.07.2021, 13:30 Uhr Spielort: Nissan Stadion, Tokio, Japan

Nissan Stadion, Tokio, Japan Zugelassene Zuschauer: 0

ARD, ZDF oder Eurosport – Wird Deutschland gegen Saudi Arabien im Free-TV übertragen?

Das Vorrunden-Spiel am Sonntag zwischen Deutschland und Saudi Arabien wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Um 13:30 Uhr zeigt das ZDF das Spiel live.

Olympia 2021 Übertragung: Wer überträgt Deutschland vs. Saudi Arabien im Live-Stream?

Deutschland gegen Saudi Arabien wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auch live in der ZDF Mediathek verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 25.07.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ZDF

ZDF Pay-TV: -

- Live-Stream: ZDF Mediathek

Olympia 2021 im Fernsehen: Wo werden alle Wettkämpfe übertragen?

Olympischen Spielen 2021 noch 32 weitere Sportarten in den Wettkämpfen. Unter anderem Handball, Beachvolleyball, Wasserball, Surfen und viele mehr. Neben dem Fußballturnier gibt es bei dennoch 32 weitere Sportarten in den Wettkämpfen. Unter anderem Handball, Beachvolleyball, Wasserball, Surfen und viele mehr. Alle Infos zur Übertragung der Wettkämpfe in den Disziplinen bei Olympia 2021 findet ihr in diesem Artikel

