Depeche Mode? Diese Frage ließ Anfang Oktober Fans der britischen Band gespannt nach Berlin schauen. Nach dem tragischen Wie geht es weiter mit? Diese Frage ließ Anfang Oktober Fans der britischen Band gespannt nach Berlin schauen. Nach dem tragischen Tod von Keyboarder Andy Fletcher hatten Sänger Dave Gahan und Songschreiber Martin Gore in die deutsche Hauptstadt zur Pressekonferenz eingeladen.

Neue Tour, neues Album: Das verkündeten Depeche Mode heute

Und da wurde es verkündet: Depeche Mode gehen wieder auf Tour. Das haben Dave Gahan und Martin Gore Anfang Oktober in Berlin bestätigt. Tour und das 15. Studio-Album der Band sollen „Memento Mori“ heißen. Auf Deutsch bedeutet das soviel wie „Gedenke, dass Du sterben musst“. Der Albumtitel und alle Songs sollen laut Band schon festgestanden haben bzw. entstanden sein, bevor Andy Fletcher starb. Der Titel klinge sehr morbid, aber man könne ihn auch sehr positiv verstehen: „Lebe jeden Tag bis zum Maximum.“

Termine und Daten: Depeche Mode Tour 2023 „Memento Mori“

Die Welttournee von Depeche Mode soll im März 2023 beginnen. Zunächst wollen die Briten in Nordamerika spielen. Danach sind Stadionkonzerte in Europa geplant. Und das sind alle bislang bekannten Termine:

23. März 2023: Sacramento

25. März 2023: San Jose

28. März: Los Angeles

30. März 2023: Las Vegas

2. April 2023. San Antonio

5. April: 2023: Chicago

7. April 2023: Toronto

9. April 2023: Quebec

12. April 2023: Montreal

14. April 2023: New York

16. Mai 2023: Amsterdam

18. Mai 2023: Amsterdam - Zusatzkonzert

20. Mai 2023: Antwerpen

23. Mai 2023: Stockholm

26. Mai 2023: Leipzig - Festwiese

- Festwiese 28. Mai 2023: Bratislava

31. Mai 2023: Bordeaux

2. Juni 2023: Barcelona

4. Juni 2023: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

- Merkur Spiel-Arena 6. Juni 2023: Düsseldorf - Merkur Spiel Arena

- Merkur Spiel Arena 9. Juni 2023: Madrid

11. Juni 2023: Bern

14. Juni 2023: Dublin

17. Juni 2023: London

20. Juni 2023: München - Olympiastadion

- Olympiastadion 22. Juni 2023: Lille

24. Juni 2023: Paris

27. Juni 2023: Kopenhagen

29. Juni 2023: Frankfurt - Deutsche Bank Park

- Deutsche Bank Park 1. Juli 2023: Frankfurt - Deutsche Bank Park - Zusatzkonzert

- Deutsche Bank Park - Zusatzkonzert 4. Juli 2023: Lyon

7. Juli 2023: Berlin - Olympiastadion

- Olympiastadion 9. Juli 2023: Berlin - Olympiastadion - Zusatzkonzert

- Olympiastadion - Zusatzkonzert 12. Juli 2023: Rom

14. Juli: Mailand

16. Juli 2023: Bologna

21. Juli 2023: Klagenfurt

23. Juli 2023: Zagreb

26. Juli 2023: Bukarest

28. Juli 2023: Budapest

30. Juli 2023: Prag

2. August 2023: Warschau

6. August 2023: Tallin

8. August 2023: Helsinki

11. August 2023: Oslo

Tickets und Preise: Wann beginnt der Vorverkauf zur Depeche Mode-Tour 2023?

Der Vorverkauf für Tickets der neuen Depeche Mode-Tour hat am Donnerstag, 6. Oktober 2022, um 10 Uhr begonnen. Die Tickets werden über Ticketmaster verkauft. Die Karten kosten zwischen 100 Euro (Stehplatz) und bis zu 150 Euro (Sitzplatz) in den regulären Kategorien. VIP-Packages und besondere Bereiche direkt vor der Bühne kosten mehr.

Livestream vom Depeche Mode-Termin heute in Berlin

Der Termin von Dave Gahan und Martin Gore fand am Dienstag, 4.10.2022, in Berlin in den Räumen des Berliner Ensembles statt. Die Veranstaltung wurde auch im Livestream übertragen. Zu finden ist die Aufzeichnung der Pressekonferenz unter anderem auch hier:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Weitere Künstler auf Tour 2023