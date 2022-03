Zehntausende Menschen demonstrieren derzeit in allen möglichen Städten in Deutschland angesichts des Krieges in der Ukraine für Frieden. Auf zahlreichen Kundgebungen und Demonstrationen zeigten sie ihre Solidarität mit dem schwer umkämpften Land. Auch an diesem Wochenende vom 12. und 13. März 2022 sind vielerorts wieder Proteste angekündigt. Wo findet eine Demo statt?

Demo gegen Ukraine-Krieg: Wo sind Friedensdemonstrationen in Deutschland?

Krieg Russlands in der Ukraine an. Wo sollen also am Samstag, 12.03, und Sonntag 13.03.2022, Demonstrationen gegen den Krieg und für den Frieden stattfinden? Das Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen hatte bereits kurz nach dem Angriff Russlands am 24. Februar eine große Demonstration am 27. Februar initiiert. Wie schon vergangene Woche stehen erneut in Berlin und anderen Städten große Friedensdemonstrationen gegen den

Berlin: Demo gegen den Ukraine-Krieg am Sonntag, 13.03.22

In Berlin wollen am Sonntag, 13.03.2022, um 12 Uhr Tausende Menschen mit dem Motto „Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine“ vom Berliner Alexanderplatz zur Straße des 17. Juni laufen. Das Veranstalter-Bündnis meldete bei der Polizei 100.000 Teilnehmer an. Wie viele Menschen tatsächlich kommen werden, ist offen.

Stuttgart: Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine am Sonntag, 13.03.2022

Für den kommenden Sonntag, 13. März 2022, rufen auch in Stuttgart der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Mitgliedsgewerschaften zu Kundgebungen gegen den Krieg in der Ukraine auf. Dort kann man ab 12 Uhr auf dem Oberen Schlossplatz mitdemonstrieren.

Hamburg: Demonstration gegen den Ukraine-Krieg am Sonntag, 13.03.2022

In Hamburg kamen bei einer Kundgebung am Samstag laut Polizei am vergangenen Wochenende bis zu 30.000 Menschen zusammen. An dem anschließenden Zug durch die Innenstadt zum ukrainischen Generalkonsulat beteiligten sich in der Spitze demnach 22.000 Menschen. An diesem Sonntag, 13. März 2022, soll ebenfalls eine Großdemonstration stattfinden. Der Standort dafür ist ab 13 Uhr der Jungfernstieg/Ballindamm.

Friedens-Demonstrationen in großen Städten in Deutschland