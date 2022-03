Solidarität mit der Ukraine. Nach großen Friedensdemonstrationen am vergangenen Wochenende und am Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine vor mehr als einer Woche zeigen Menschen auf der ganzen Welt ihremit der. Nach großenam vergangenen Wochenende und am Rosenmontag , gab es auch im Verlauf der Woche deutschlandweit Friedensaktionen. Unter anderem am Donnerstag (3.3.2022) von Fridays For Future.

Welche stehen am Wochenende an? Düsseldorf und Hamburg haben bereits Demonstrationen angekündigt. Wir haben die Infos.

Zehntausende Menschen zogen am Rosenmontag in Köln mit Kostümen auf die Straße, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren.

© Foto: Oliver Berg/dpa

Hamburg und Düsseldorf – Wo demonstrieren die Menschen am Wochenende?

Am Samstag soll in Hamburg erneut ein Zeichen für Frieden und gegen Gewalt in der Ukraine gesetzt werden. Auch Düsseldorf plant eine Friedensdemonstration. Die Termine und Orte hier im Überblick:

Friedensdemo in Hamburg

Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur (dpa) hat die ukrainische Diaspora zu einer Friedensdemonstration um 12 Uhr in der Innenstadt aufgerufen. Unterstützt wird sie dabei von zahlreichen Jugendorganisationen, Parteien, Gewerkschaften und sivilgesellschaftlichen Organisationen. Die Polizei rechnet mit rund 50.000 Teilnehmern.

Demonstration in Düsseldorf

Auch in Düsseldorf möchten Menschen aus Solidarität durch die Straßen ziehen und für Frieden in der Ukraine demonstrieren. Um 14 Uhr soll der Demonstrationszug durch die Innenstadt starten. Laut Polizei sind aktuell rund 1000 Teilnehmer angemeldet, es wird jedoch mit erheblich mehr gerechnet.

Kundgebung in Stuttgart

Am Samstag, 5.3.2022, ist in Stuttgart um 16 Uhr eine Kundgebung geplant. Unter dem Titel „Stoppt den Krieg in der Ukraine“ setzen die Menschen vor Ort ein Zeichen für Frieden. Treffpunkt ist der Stauffenbergplatz.

Friedensdemonstration in Mannheim

In Mannheim zeigen die Menschen am Samstag (5.3.2022) ab 16.30 Uhr Flagge auf dem Alten Messplatz.

Weitere Friedensdemonstrationen am Wochenende

Auch in anderen Städten Deutschlands sind für Samstag und Sonntag Friedensdemonstrationen geplant: