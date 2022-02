Kein Karnevalszug aber eine Friedensdemo: In Köln wird der Rosenmontag 2022 anders ausfallen. Nachdem Russland die Ukraine überfallen hat und einen Krieg begonnen hat, haben die Veranstalter des Rosenmontagszugs umgekrempelt: Stattdessen wird es am Montag eine Friedensdemo geben. Wann, wo und mit wem – alle Infos hier.

Rosenmontag in Köln: Friedensdemo am 28.02.2022

Rosenmontagszug nein, Kostüme ja: Zur geplanten Friedensdemo des Kölner Karnevals für die Ukraine an Rosenmontag werden von der Polizei mehrere Zehntausend Teilnehmer erwartet. Das sagte ein Sprecher am Freitag nach einem Austausch mit dem Festkomitee Kölner Karneval. Die Karnevalisten planen einen Demozug quer durch die Stadt, der in weiten Teilen der Route des abgesagten Rosenmontagszuges ähnelt. Zudem sind Kostüme durchaus erwünscht. Andere Kennzeichen klassischer Rosenmontagszüge - etwa das Werfen von Süßigkeiten - soll es aber nicht geben.

Die wichtigsten Infos hier im Überblick:

Wann: 10 Uhr am Rosenmontag (28.02.)

am Rosenmontag (28.02.) Wo: Beginn am Chlodwigplatz , danach zieht die Demo an den politischen Persiflagewagen vorbei. Die Strecke wird über die Severinstraße, den Neumarkt, den Rudolfplatz und die Ringe in Richtung Mohrenstraße über eine Gesamtlänge von ca. 4,5 Kilometern führen.

, danach zieht die Demo an den politischen Persiflagewagen vorbei. Die Strecke wird über die Severinstraße, den Neumarkt, den Rudolfplatz und die Ringe in Richtung Mohrenstraße über eine Gesamtlänge von ca. 4,5 Kilometern führen. Corona-Regeln: Maskenpflicht und 3G

Friedensdemo in Köln: Kostüme gerne gesehen

„Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, gerne im Kostüm, gerne bunt und laut“, teilte der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, mit. Zugleich sagte er: „Aber wir machen eine Demonstration, keinen Rosenmontagszug, das sollte jeder Jeck berücksichtigen.“ Festwagen würden nicht mitgenommen. „Der Kölner Karneval kann mehr als feiern und schunkeln“, sagte Kuckelkorn.

Eigentlich hatte das Festkomitee ein Rosenmontagsfest im Kölner Stadion mit Umzug geplant. Wegen Corona war der klassische Umzug in der Stadt abgesagt worden. Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine wurde am Donnerstag auch dieses Fest gestrichen. Stattdessen soll es die Demo in der Innenstadt geben.

Geplant ist nach Angaben des Festkomitees zunächst eine kurze Kundgebung und dann ein Demonstrationszug auf rund 4,5 Kilometern Strecke. Sie soll an vielen der eigentlich für den Rosenmontagszug gezimmerten Persiflage-Wagen vorbeiführen. Auf den Wagen werden traditionell politische Ereignisse satirisch kommentiert. Einen Wagen wollen die Karnevalisten dem Demozug auch voranstellen - zum Thema Ukraine. Es gelten Maskenpflicht und die 3G-Regel.

Der diesjährige Straßenkarneval wird vom Krieg in der Ukraine überschattet. In Köln hatte es am Donnerstag dennoch die traditionelle Auftakt-Veranstaltung in der Innenstadt gegeben.