Angriff von Russland unter Präsident Wladimir Putin auf die Ukraine und die damit verbundenen Sorgen treibt auch in Deutschland die Menschen auf die Straßen. In vielen Städten sind Friedensdemos angekündigt. Auch an diesem Wochenende, 26./27. Februar, wollen die Menschen gegen den Krieg demonstrieren.

Wo sind in den kommenden Tagen Friedensdemos geplant ?

? Gibt es andere Protestaktionen gegen den Krieg in der Ukraine?

gegen den Krieg in der Ukraine? Hier gibt es den Überblick:

Friedensdemonstrationen in Berlin

In Berlin wollen am Samstag, 26.02.2022, erneut Hunderte Menschen gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine demonstrieren. Angemeldet sind 500 Teilnehmer am Brandenburger Tor, das Motto der Kundgebung lautet „Nein zu jedem imperialistischen Krieg - Solidarität mit der Ukraine“. Beginn der Friedensdemo ist um 14 Uhr.

Am Sonntag, 27.02.2022, will ein Bündnis aus Gewerkschaften, linken Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen in Berlin demonstrieren. Die Veranstalter hoffen auf 20.000 Teilnehmer, die sich ab 13.00 Uhr auf der Straße des 17. Juni an der Siegessäule zusammenfinden wollen. Der Titel lautet: „Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa“.

Friedensdemo in München

Auch in mehreren bayerischen Großstädten sind seit Tagen immer wieder Menschen wegen des Kriegs in der Ukraine auf die Straße gegangen. Die Proteste sollen auch am Wochenende weitergehen. So ist beispielsweise für Samstag, 26.02.2022, eine Friedensdemo in München auf dem Stachus geplant. Beginn ist um 10 Uhr.

Friedensdemos in Hamburg

Auch in der Hansestadt Hamburg wollen am Samstag wieder Menschen für Frieden demonstrieren. Für den 26.02.22 sind mehrere Kundgebungen geplant. Um 15 Uhr soll auf dem Rathausmarkt beispielsweise gegen Waffenlieferungen demonstriert werden. Um Frieden in der Ukraine und Sicherheit in Europa soll es ab 10.30 Uhr vor der Elbphilharmonie gehen. Und auf der Alsterwiese Schwanenwik soll ab 12 Uhr mehr Demokratie gefordert werden.

Friedensdemo in Köln

Zur geplanten Friedensdemo des Kölner Karnevals für die Ukraine an Rosenmontag werden von der Polizei mehrere Zehntausend Teilnehmer erwartet. Das sagte ein Sprecher am Freitag nach einem Austausch mit dem Festkomitee Kölner Karneval. Die Karnevalisten planen einen Demozug quer durch die Stadt, der in weiten Teilen der Route des abgesagten Rosenmontagszuges ähnelt. Zudem sind Kostüme durchaus erwünscht. Andere Kennzeichen klassischer Rosenmontagszüge – etwa das Werfen von Süßigkeiten – soll es aber nicht geben. „Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, gerne im Kostüm, gerne bunt und laut“, teilte der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, mit. Zugleich sagte er: „Aber wir machen eine Demonstration, keinen Rosenmontagszug, das sollte jeder Jeck berücksichtigen.“

Kirchen laden zu Friedensgebeten ein

Auch die Kirchen laden zu Aktionen für den Frieden ein. So wird Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Samstagabend (18 Uhr) in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche zu einem Friedensgebet erwartet. Gestaltet wird das „Gebet für den Frieden in der Ukraine und Europa“ unter anderem von Pfarrerin Kathrin Oxen und Bischof Christian Stäblein, wie die evangelische Landeskirche am Freitag in Berlin mitteilte.

Einen Überblick zu geplanten Aktionen gegen den Krieg in der Ukraine bietet unter anderem auch die Internetseite https://standwithukraine.live/

