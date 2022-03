Nachdem am vergangenen Wochenende und am Rosenmontag hunderttausende Menschen in Deutschland gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen sind, ruft die Klimaschutzbewegung Fridays for Future zu einer weiteren Demo auf. Am Donnerstag, 3.3.2022, soll auf der ganzen Welt gegen den Angriffskrieg Russlands demonstriert werden. Wo die Friedensdemos in Deutschland stattfinden sollen, lest ihr hier.

Friedensdemo von Fridays for Future: Hamburg, Berlin, München

In Deutschland wollen die Aktivisten, die sonst für ihren Klima-Protest an Freitagen bekannt sind, in Städten wie Hamburg, Berlin oder München ein Zeichen setzen. In einem Tweet hatten die ukrainischen Aktivisten der Bewegung dazu aufgerufen, aufgrund der Dringlichkeit der Lage bereits am Donnerstag weltweit zu protestieren. Dem Aufruf sind den Angaben zufolge bislang 36 weltweite Städte gefolgt, unter anderem im ukrainischen Nachbarland Polen, in Italien und im afrikanischen Nigeria.

„Wir können nicht bis Freitag warten“, sagte die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Diesen Donnerstag zeigen wir Haltung, wie Autokraten es hassen, und stehen auf für Menschenrechte und demokratische Werte.“ Sie rief „alle Menschen auf, sich uns anzuschließen“.

Die Demonstranten würden mit ihren Aktionen auch ein Zeichen für Klimagerechtigkeit setzen, sagte Neubauer. „In einem Krieg, der durch fossile Energien finanziert“ werde, sei der Ausstieg aus fossilen Energieträgern untrennbar mit dem Frieden verbunden.

Demos für die Ukraine: Das sind die Orte und Uhrzeiten

In folgenden Städten haben Fridays for Future Friedensdemos angemeldet: