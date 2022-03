Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine. Unter diesem Motto hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Mitgliedsgewerkschaften zu dezentralen Kundgebungen gegen den Krieg und für Solidarität mit den Menschen in der Ukraine aufgerufen. Die Kundgebungen sollen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und Stuttgart stattfinden.

Großkundgebung in Stuttgart am 13. März

Krieg gezwungen, die Ukraine zu verlassen. Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ist jetzt die Stunde solidarischen Handelns. Sie wollen für diese Menschen, die rasch bei uns Aufnahme finden müssen, selbst Unterkünfte bereitstellen und sie materiell unterstützen. Die Gewerkschaften sorgen dafür, dass die Zugänge zum Arbeitsmarkt für die Geflüchteten offenstehen. DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften wollen im engen Austausch mit der internationalen Gewerkschaftsbewegung ihrer ukrainischen Schwestergewerkschaften vor Ort helfen, schreibt die Stuttgart ab 12 Uhr eine Großkundgebung für ein Europa des Friedens, der Solidarität und der Abrüstung. Hunderttausende Menschen werden durch dengezwungen, die Ukraine zu verlassen. Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ist jetzt die Stunde solidarischen Handelns. Sie wollen für diese Menschen, die rasch bei uns Aufnahme finden müssen, selbstbereitstellen und sie materiell unterstützen. Diesorgen dafür, dass die Zugänge zum Arbeitsmarkt für dieoffenstehen. DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften wollen im engen Austausch mit der internationalen Gewerkschaftsbewegung ihrer ukrainischen Schwestergewerkschaften vor Ort helfen, schreibt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in einer Pressemitteilung. Am Sonntag, 13. März 2022 gibt es inab 12 Uhr eine Großkundgebung für ein Europa des Friedens, der Solidarität und der Abrüstung.

Solidarität zeigen: Wo finden am Wochenende weitere Friedensdemonstrationen in Deutschland statt?

Neben Stuttgart, hat der DGB auch in Hamburg, Berlin, Frankfurt und Leipzig dazu aufgerufen, für die Ukrainer und ein friedvolles Europa au die Straße zu gehen. Am Sonntag, 13.3.2022, ab 12 Uhr starten dort jeweils die Friedensdemonstrationen.