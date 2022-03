Ein Ende des Krieges in der Ukraine. Das wünschen sich zur Zeit nicht nur die Ukrainer selbst, sondern die Menschen auf der ganzen Welt. Auf Friedensdemonstrationen setzen sie seit Kriegsbeginn ein Zeichen. Zu einer weiteren Kundgebung in Deutschlands Großstädten hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) gemeinsam mit dem Norddeutsch-Ukrainischen Hilfsstab und zivilgesellschaftlichen Gruppe und Parteien aufgerufen. Wann und wo findet die Großdemo in Hamburg am Wochenende statt?

Friedensdemonstration in Hamburg: Wann und wo findet die Kungebung statt?

In zahlreichen Großstädten in Deutschland gehen die Menschen am Wochenende wieder auf die Straße, um sich für die Menschen in der Ukraine und für Frieden einzusetzen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat in Hamburg zu einer Großdemo am Sonntag, 13. März, aufgerufen. Um 13 Uhr startet die Kundgebung auf dem Jungsfernstieg.

Bereits am vergangenen Samstag haben in Hamburg nach Polizeiangaben 30.000 Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert.

Solidarität mit der Ukraine: Das fordert der DGB

EU richten: „Wir rufen die Europäische Union dazu auf, auch weiterhin Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen und ihnen unbürokratische Hilfe zur Verfügung zu stellen. Dies muss für alle Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet gelten, unabhängig von der Nationalität“, „Stoppt den Krieg – Frieden in der Ukraine jetzt!“ Mit diesem Motto geht der DGB am Sonntag (13. März) auf die Straßen in Deutschland. Mit der Aktion zeigt sich der Gewerkschaftsbund nicht nur solidarisch mit den Menschen in der Ukraine, er möchte auch ein Zeichen in Richtungrichten: „Wir rufen die Europäische Union dazu auf, auch weiterhinaus der Ukraine aufzunehmen und ihnenzur Verfügung zu stellen. Dies muss für alle Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet gelten, unabhängig von der Nationalität“, schreibt der DGB Hamburg auf seiner Webseite.

Gleichzeitig fordert der Gemeinschaftsbund ein Ende des Kriegs in Russland und ruft die russische Regierung dazu auf, die Angriffe zu beenden.

Berlin, Stuttgart, Frankfurt: Weitere Friedensdemos in Deutschland

Neben Hamburg gehen am Sonntag (13.3.2022) auch in anderen deutschen Großstädten die Menschen auf die Straße. So ruft der DGB in Berlin, Stuttgart, Frankfurt und Leipzig ebenfalls zu Großdemonstrationen auf.