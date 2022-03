Berlin, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt und Leipzig. In diesen Städten gehen die Menschen am Sonntag, 13. März, ab 12 Uhr auf die Straße, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Zu den Großdemos aufgerufen hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Wann und wo findet die Kundgebung in der Hauptstadt statt?

Friedensdemo am 13. März: Wann und wo demonstrieren die Menschen in Berlin?

Jeden Tag finden auf der ganzen Welt Friedensdemonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine statt. So auch am kommenden Wochenende in Berlin. Am Sonntag, 13. März, ab 12 Uhr, gehen die Menschen in der Hauptstadt auf die Straße. Treffpunkt ist der Alexanderplatz. Aufgerufen hat dazu der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) gemeinsam mit Mitgliedsgewerkschaften.

Solidarität zeigen: Das fordert der DGB

Dass der Krieg in der Ukraine zahlreiche Menschenleben fordert und viele Ukrainer auf der Flucht sind, kritisiert der DGB scharf. Er zeigt sich gemeinsam mit seinen Mitgliedsgewerkschaften solidarisch und wird „für diese Menschen, die rasch bei uns Aufnahme finden müssen, selbst Unterkünfte bereitstellen und sie materiell unterstützen.“ Die Gewerkschaften sorgen nicht nur für einen offenen Zugang zum Arbeitsmarkt, sie unterstützen auch ihre Schwestergewerkschaften in der Ukraine.

Russen, die sich in ihrem Land gegen den Krieg einsetzen, möchte der DGB unterstützen. „Gemeinsam mit ihnen streiten wir dafür, dass Putin sofort alle Angriffe einstellt, sich aus der Ukraine zurückzieht und deren territoriale Integrität wieder herstellt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Solidarität zeigen: Wo finden am Wochenende weitere Friedensdemonstrationen in Deutschland statt?

Neben Berlin, hat der DGB auch in Hamburg, Stuttgart, Frankfurt und Leipzig dazu aufgerufen, für die Ukrainer und ein friedvolles Europa au die Straße zu gehen. Am Sonntag, 13.3.2022, ab 12 Uhr starten dort jeweils die Friedensdemonstrationen.