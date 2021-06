Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiter auf sehr niedrigem Niveau

Die Inzidenz liegt mittlerweile unter 6, trotzdem wächst der Anteil der als besorgniserregend eingestuften Delta-Variante

Politiker fordern daher bereits Verschärfung der Regeln für Reiserückkehrern nach Deutschland mit Blick auf Tests und Quarantäne

Mit einer möglichst hohen Corona-Impfquote lassen sich nach Einschätzung von Kanzleramtsminister Helge Braun so erneute drastische Maßnahmen verhindern

Die aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karten mit den Inzidenzwerten im Vergleich.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland heute

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Regeln. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für Deutschland heute – am Dienstag, den 29.06.2021 – hier im Überblick:

Sieben-Tage-Inzidenz: 5,4

Neuinfektionen heute: 404

Infektionen gesamt: 3.727.333

Genesene (rund): 3.622.600

Neue Todesfälle: 57

Todesfälle gesamt: 90.819

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

8 Todesfälle gemeldet. Gestern hatte das RKI für Deutschland 219 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Dienstag, 22.06.2021, hatte das RKI 455 Neuinfektionen gemeldet. Das RKI hatte für gestern außerdemTodesfälle gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 5,6 und am Dienstag vergangener Woche bei 8,0.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenz ist aktuell in ganz Deutschland rückläufig. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

8,4 – Hamburg

7,4 – Hessen

7,3 – Saarland

6,8 – Baden-Württemberg

6,8 – Bayern

6,3 – Bremen

5,9 – Berlin

5,6 – Nordrhein-Westfalen

5,4 – Rheinland-Pfalz

3,3 – Schleswig-Holstein

3,2 – Thüringen

3,0 – Sachsen

3,0 – Niedersachsen

2,5 – Brandenburg

2,1 – Mecklenburg-Vorpommern

1,4 – Sachsen-Anhalt

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit rund 179.530.592 Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher 3.890.422 Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA : 33.640.493 Infizierte und 604.115 Tote

: 33.640.493 Infizierte und 604.115 Tote Indien : 30.279.331 Infizierte und 396.730 Tote

: 30.279.331 Infizierte und 396.730 Tote Brasilien : 18.448.402 Infizierte und 514.092 Tote

: 18.448.402 Infizierte und 514.092 Tote Deutschland ist weltweit auf Rang 12 - mit laut JHU aktuell 3.734.830 Infizierten und 90.787 Toten.

Lockdown in Australien: Corona-Lage im „Vorzeigeland“ verschlechtert sich

Mit Brisbane und Perth gelten in Australien ab Dienstag in vier Metropolen wieder Lockdowns zur Eindämmung des Coronavirus. Damit sind nun insgesamt rund zehn Millionen Menschen in Australien und damit mehr als ein Drittel der Bevölkerung von den weitreichenden Maßnahmen betroffen. Mehr dazu im folgenden Artikel:

Delta-Variante: Corona-Regeln zur EInreise trotz Mutation nicht verschärft

Trotz wachsender Sorge vor einem vermehrten Einschleppen der ansteckenderen Delta-Variante müssen sich Reisende vorerst nicht auf schärfere Corona-Bestimmungen einstellen. Das ist das Ergebnis von Beratungen von Bund und Ländern vom Montag, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr. Die geltende Einreiseverordnung wird demnach nicht kurzfristig geändert. Mehrere Ministerpräsidenten hatten schärfere Bestimmungen gefordert, um eine erneute Verschärfung der Corona-Lage zu verhindern.