In Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg , die eine 7-Tage Inzidenz unter 50 haben, entfällt die Maskenpflicht an Schulen im Freien.

, die eine 7-Tage Inzidenz unter 50 haben, entfällt die Maskenpflicht an Schulen im Freien. Die Delta-Variante lässte die Coronazahlen in vielen Ländern wieder steigen.

Tausende Fans verfolgen die Fußball-EM 2021 vor dem Fernseher – aber auch die Stadien sind voll sowie Biergärten und Co. zum gemeinsamen Public Viewing. Das bereitet den Experten jetzt Sorgen.

aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karten mit den Diefür heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und JHU, inklusive interaktiver Karten mit den Inzidenzwerten im Vergleich.

Aktuelle Corona-Zahlen für Deutschland heute

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Regeln. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für Deutschland heute – am Dienstag, den 22.06.2021 – hier im Überblick:

Sieben-Tage-Inzidenz: 8,0

Neuinfektionen heute: 455

Infektionen gesamt: 3.722.782

Neue Todesfälle:77

Todesfälle gesamt: 90.472

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 436 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Dienstag, 15.06.2021, hatte das RKI 652 Neuinfektionen gemeldet. Das RKI hatte für gestern außerdem 10 Todesfälle gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 8,6 und am Dienstag vergangener Woche bei 15,5.

Corona-Zahlen aktuell: Gestorben, genesen, infiziert seit Beginn der Pandemie in Deutschland

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 3.608.100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.472 angegeben. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt nach Angaben des RKI mittlerweile bei 3.722.782

Aktuelle Inzidenzwerte für Deutschland

Die Inzidenz ist aktuell fast in ganz in Deutschland niedrig. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? Hier die einzelnen Bundesländer im Vergleich:

11,9 - Baden-Württemberg

- Baden-Württemberg 11,9 - Saarland

10,6 - Hamburg

9,8 - Bayern

Bayern 9,2 - Hessen

9,0 - Rheinland-Pfalz

8,2 - Nordrhein-Westfalen

7,2 - Thüringen

7,1 - Berlin

Berlin 6,6 - Bremen

4,7 - Sachsen

- Sachsen 4,7 - Schleswig-Holstein

4,5 - Niedersachsen

3,1 - Sachsen-Anhalt

3,3 - Brandenburg

- Brandenburg 2,1 - Mecklenburg-Vorpommern

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 4:22 Uhr) weltweit rund 178.688.461 Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher 3.871.409 Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA : 33.554.027 Infizierte und 602.086 Tote

: 33.554.027 Infizierte und 602.086 Tote Indien : 29.935.221 Infizierte und 388.135 Tote

: 29.935.221 Infizierte und 388.135 Tote Brasilien : 17.927.928 Infizierte und 501.825 Tote

: 17.927.928 Infizierte und 501.825 Tote Deutschland ist weltweit auf Rang 12 - mit laut JHU aktuell 3.730.619 Infizierten und 90.417 Toten.

Wie bekomme ich einen digitalen Impfpass?

Der digitale Corona-Impfpass in Deutschland ist am 10. Juni gestartet. In Apotheken oder beim Arzt bekommt man den digitalen Nachweis nach einer vollständigen Impfung. Alle Infos im Überblick: