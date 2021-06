Mitgelten in Australien abnun in vier Metropolen wiederzur Eindämmung des Coronavirus . „Das sind harte Entscheidungen“, sagte die Regierungschefin des Bundesstaats Queensland, Annastacia Palaszczuk.

Damit sind nun insgesamt rund zehn Millionen Menschen in Australien und damit mehr als ein Drittel der Bevölkerung von den weitreichenden Maßnahmen betroffen.

Die Beschränkungen sollen inzunächst drei Tage lang gelten, invier Tage. „Wir haben Lockdowns in Großstädten, weil Einreisende aus Übersee das Virus hierher bringen“, sagte Palaszczuk. Brisbane ist die Hauptstadt des in Nordostaustralien gelegenen Bundesstaats Queensland, Perth liegt an der Westküste. Zuvor warenbereits in den Metropolenundverhängt worden.