Fallzahlen der Pandemie in Italien. Das Coronavirus hat Italien schwer getroffen. Über mehrere Monate hinweg überschlugen sich die Corona-Zahlen dramatisch. Nun gibt es Erinnerungen an die erste Welle, auch wenn die Entwicklung aktuell weniger gravierend ist. Das sind die aktuellender

Wie Medien berichten, will die italienische Regierung erneut eine Verordnung zur Verschärfung der Maßnahmen erlassen. Es geht um ein Verbot von privaten Feiern im größeren Kreis, um die Sperrstunde, Menschenansammlungen vor Lokalen sowie um Kontaktsportarten. Zudem soll die Quarantäne auf zehn Tage verkürzt werden, und künftig genügt ein negativer Coronatest, um die Quarantäne zu beenden. Bisher waren in Italien zwei negative Covid-19-Tests nötig.

Corona Zahlen Italien: Aktuelle Lage

Allerdings könnten sich die Zahlen im Laufe des Tages aktualisieren, da die Angaben vom gestrigen Sonntag stammen.

Corona-Zahlen aktuell: Daten der Johns Hopkins University

Auch die in Baltimore ansässige Johns Hopkins University bietet auf ihrer Corona-Karte einen internationalen Überblick über die Lage der Pandemie. Täglich werden neue Fallzahlen veröffentlicht. Die Zahlen für Italien der JHU decken sich mit den Angaben der italienischen Behörden:

Bestätigte Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie: 354.950 (Stand: 12.10.2020)

Zahl der Menschen, die in Italien an oder mit Corona gestorben sind: 36.166 (Stand: 12.10.2020)

Zahl der Genesenen: 239.709 (Stand: 12.10.2020)

Neuinfektionen der vergangenen Woche: 29.621(Stand: 12.10.2020)

Zahl der gestrigen Neuinfektionen: 5456 (Stand: 12.10.2020)

Coronavirus Italien: Weitere Einschränkungen drohen

In Italien beraten Politik und Experten fast täglich in Krisenrunden über neue Schritte, um die weitere Verbreitung des Virus zu stoppen. Das 60-Millionen-Einwohner-Land, das im März Europas Corona-Hotspot war, zählte am Sonntag 5456 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden - etwas weniger als am Samstag. Es kamen 26 Covid-19-Tote hinzu. Inzwischen muss auch im Freien Maske getragen werden. Jetzt berät die Regierung in Rom darüber, private Feiern noch weiter einzuschränken. Auch Menschentrauben, die abends vielerorts vor Bars und Restaurants zu sehen sind, könnten verboten werden. Zudem drohen nach Medienberichten Einschränkungen für den Amateursport in Gruppen.

Corona-Italien: Land noch im Notstand

Nach Angaben des auswärtigen Amtes habe sich die Lage in Italien inzwischen verbessert. Als regionale Hotspots gelten derweil noch die Lombardei, Latium und Venetien. Momentan befinde sich das Land noch im Notstand.