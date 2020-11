Coronatests werden in der zweiten Welle immer häufiger benötigt und werfen zunächst einmal viele Fragen auf, zumal die Kapazitäten derzeit überlastet sind und die technisch-medizinische Entwicklung bisweilen fast ebenso dynamisch ist wie das Infektionsgeschehen. „Wie und wo komme ich überhaupt zu einem Test, falls ich einmal einen brauchen sollte oder bereits konkret ein Verdachtsfall vorliegt?“, ist dabei nur ein Punkt von vielen.

Wie und wo kriege ich bei Bedarf einen Corona-Test?

Alle Hintergründe zum PCR-Test, der nach wie vor als „Goldstandard“ gilt und bislang die einzige offizielle anerkannte Variante des Coronatests war. In letzter Zeit gab es allerdings verstärkt Diskussionen darüber, ob das vom Virologen Christian Drosten entwickelte Verfahren in einer akuten Pandemie-Situation wirklich praktikabel und schnell genug ist. PCR-Tests mit dem Automaten von Bosch oder Geräten von anderen Anbietern könnten womöglich eine smarte Alternative darstellen, die derzeit jedoch nicht von den Krankenkassen bezahlt wird.

Schneller Antigen-Test als Alternative zum PCR-Test

Die Alternative zum PCR-Test ist der kostengünstige „Schnelltest“ über die Ermittlung von Antigenen auf das Coronavirus. Genauso wie der PCR-Test ist dafür der etwas unangenehme Nasen-Rachen-Abstrich mit einer Sonde wie beim HNO-Arzt erforderlich. Der Vorteil liegt allerdings darin, dass das Ergebnis schon nach 30 oder 40 Minuten vorliegt.

Muss ich mit negativem Test in Quarantäne?

Unklarheiten gibt es, „last but not least“, übrigens auch immer wieder um die rechtlichen Folgen eines positiven oder negativen Coronatests. Tatsächlich landet man oftmals auch mit einem unauffälligen Ergebnis in Quarantäne, wofür es wissenschaftlich gesehen ganz bestimmte Gründe gibt.