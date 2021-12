Corona-Zahlen in Deutschland sanken zuletzt. Anlass zur Entspannung gibt es vor den Feiertagen allerdings nicht, da sich die neue Omikron-Variante des Coronavirus rasend schnell in Europa ausbreitet und Weihnachten steht kurz vor der Tür und diesanken zuletzt. Anlass zur Entspannung gibt es vor den Feiertagen allerdings nicht, da sich die neue Omikron-Variante des Coronavirus rasend schnell in Europa ausbreitet und die Inzidenzen steigen lässt. In Dänemark oder den Niederlanden wurde bereits mit lockdown-ähnlichen Maßnahmen reagiert. In Deutschland kommen heute Bund und Länder zum nächsten Corona-Gipfel zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet heute, am Dienstag, 21.12.2021, wieder die aktuellen Zahlen. In diesem Artikel beantworten wir unter anderem folgende Fragen:

Corona-Zahlen heute in Deutschland: Inzidenz, Neuinfektionen und Co. am 21.12.2021

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Dienstag, 21.12.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 306,4 (Vortag: 316,0); (Vorwoche: 375,0)

: 306,4 (Vortag: 316,0); (Vorwoche: 375,0) Neuinfektionen heute: 23.428

Infektionen gesamt: 6.833.050

Neue Todesfälle: 462

Todesfälle gesamt: 108.814

Impfquote (Erstimpfung): 72,7 Prozent

Impfquote (vollständig): 69,7 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 31,2 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am Freitag für ganz Deutschland mit 5,27 angegeben.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am Freitag für ganz Deutschland mit 5,27 angegeben. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.



Corona-Infektionen in den einzelnen Landkreisen – Karte mit Inzidenzen und Hotspots

Alle aktuellen Inzidenzwerte von heute (Dienstag, 21.12.2021) auf einer interaktiven Deutschlandkarte. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen Landkreisen. Der Überblick:





Corona Zahlen Deutschland: Alle Inzidenzen der einzelnen Bundesländer

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 21.12.2021)

776,9 - Thüringen

662,1 – Sachsen

650,5 – Sachsen-Anhalt

569,7 – Brandenburg

418,9 – Mecklenburg-Vorpommern

328,9 – Baden-Württemberg

325,8 – Berlin

280,1 – Hamburg

276,7 – Bayern

280,4 – Bremen

270,9 – Saarland

232,1 – Nordrhein-Westfalen

207,2 – Rheinland-Pfalz

201,1 – Hessen

173,4 – Niedersachsen

167,5 – Schleswig-Holstein

Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Gestern hat das RKI 16.068 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Dienstag, 14.12.21, waren es 30.823 Neuinfektionen . Mehrere Wochen hatte diein Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa – Infektionen in UK, Frankreich, Österreich, Polen & Co.

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas – Stand 21.12.2021:

Österreich: 2242 Neuinfektionen; Inzidenz: 238,9

Italien: 24.303 Neuinfektionen; Inzidenz: 271,1

Frankreich: 48.473 Neuinfektionen; Inzidenz: 543,5

Polen: 15.976 Neuinfektionen; Inzidenz: 345,5

Tschechien: 6002 Neuinfektionen; Inzidenz: 643,0

Niederlande: 13.259 Neuinfektionen; Inzidenz: 580,2

UK: 81.959 Neuinfektionen; Inzidenz: 796,4

