Die als besorgniserregend eingestufte Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus.

Die Impfungen kommen voran: Wie viele Geimpfte gibt es laut Impfdashboard ?

? Wie hoch sind die Corona-Zahlen laut dem Dashboard des RKI heute, am Donnerstag, 08.07.2021, in Deutschland?

Am Donnerstag gibt es zunächst Verzögerungen im RKI-Dashboard

Die aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick, sobald sie vorliegen – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und Johns-Hopkins-Universität.



Verzögerung der Corona-Zahlen für Deutschland heute: So hoch lagen Inzidenz und Neuinfektionen am 07.07.21

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab. Anhand von dieser Zahl entscheiden Experten und die Regierung, ob Corona-Regeln verschärft oder gelockert werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für Deutschland heute, sobald sie vorliegen hier im Überblick. So hoch lagen die Zahlen gestern:

Sieben-Tage-Inzidenz : 5,1

: 5,1 Neuinfektionen heute: 985

heute: 985 Infektionen gesamt: 3.732.549

Genesene (rund): 3.631.500

Neue Todesfälle: 48

Todesfälle gesamt: 91.110

Corona-Zahlen in Deutschland: Diese Zahlen meldet Zeit Online

„Zeit Online“ berichtet, dass die Gesundheitsämter in Deutschland binnen eines Tages 999 Corona-Fälle registriert hätten. Das wären 382 Neuinfektionen mehr als am Vortag und 193 mehr als in der Vorwoche. 31 weitere Menschen sind dem Bericht von „Zeit Online“ zufolge in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl damit gleich geblieben.

„Zeit Online“ bezieht seine Daten nach eigenen Angaben direkt von den Landkreisen, weshalb die Zahlen weniger von verzögerten Meldeketten betroffen sein sollen als die Daten des Robert Koch-Instituts. Sie können daher abweichen.

Höchste Inzidenz in Deutschland im April

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausreißern abgesehen – ziemlich stetig gesunken. Zuletzt war die Inzidenz am 1. und 2. Juni vorübergehend gestiegen.

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 985 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Donerstag, 01.07.2021 , hatte das RKI 892 Neuinfektionen gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 4,9 und hatte am Donerstag vergangener Woche bei 5,1 gelegen.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenz ist aktuell in ganz Deutschland rückläufig. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

8,1 – Hamburg

8,1 – Hessen

8,7 – Bremen

7,1 – Saarland

5,5 – Bayern

5,1 – Baden-Württemberg

5,8 – Nordrhein-Westfalen

6,2 – Rheinland-Pfalz

5,6 – Berlin

3,2– Thüringen

4,1 – Niedersachsen

3,3 – Schleswig-Holstein

2,6 – Brandenburg

1,5 – Sachsen

1,2 – Mecklenburg-Vorpommern

1,0 – Sachsen-Anhalt

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit rund 184 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher etwa 3,9 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 33.746.452 Infizierte und

605.905 Tote

Indien : 30.619.932 Infizierte und 403.281 Tote

: 30.619.932 Infizierte und 403.281 Tote Brasilien : 18.855.015 Infizierte und 526.892 Tote

: 18.855.015 Infizierte und 526.892 Tote Deutschland ist weltweit auf Rang 12 - mit laut JHU aktuell 3.739.575 Infizierten und 91.080 Toten.

Impfquote Deutschland: So viele Geimpfte gibt es

RKI zur Impfquote in einem Trotz zahlreicher nicht wahrgenommener Termine für die Zweitimpfung, kommen die Impfungen weiter voran. Die Bundesregierung gibt die aktuellen Zahlen deszur Impfquote in einem Impfdashboard heraus. So viele Geimpfte gibt es am Donnerstag, 08.07.2021:

Anzahl Erstimpfungen: 47.213.139

Anteil Erstimpfungen: 56,77 Prozent

Anteil Zweitimpfungen: 39,31 Prozent

Seit Mittwoch gelten gelockerte Reisebeschränkungen für fünf Länder