Die Corona-Zahlen in Deutschland sind in den Weihnachtsfeiertagen niedriger gewesen

Das könnte laut RKI allerdings damit zu tun haben, dass weniger getestet und gemeldet worden ist

Wie hoch sind die Fallzahlen heute, am Montag, 28.12.20?

Auf den Intensivstationen verschärfte sich derweil die Lage: Am Sonntag wurden nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 5562 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt - etwa 200 mehr als an Heiligabend (5354). 2960 von ihnen (53 Prozent) wurden invasiv beatmet.

Wie hoch also sind die Corona-Zahlen heute, am Montag, 28.12.20, laut RKI? Und wie hoch sind sie im Vergleich zum Montag der Vorwoche, dem 21.12.20?

Corona Zahlen Deutschland: Neuinfektionen, Todesfälle und Inzidenz laut RKI am Sonntag

Wie steht es also heute, am Montag, 28.12.20, um das Infektionsgeschehen in Deutschland? Ein Blick auf die detaillierten Fallzahlen am Tag nach den Weihnachtsfeiertagen:

„Zeit Online“ berichtet, dass es heute 12.430 neue Infizierte gibt. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Infektionen der letzten sieben Tage: Nach Angaben von „Zeit“ haben sich in den letzten sieben Tagen 144.372 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Infizierte: Insgesamt wurden, wie das RKI berichtet, seit Beginn der Pandemie in Deutschland 1.651.834 positive Fälle registriert.

Tote: Die Gesamtzahl der Menschen, die mit oder an einer Corona-Infektion gestorben sind, beträgt heute deutschlandweit 30.126 Personen. Das sind 348 Tote mehr als am Tag zuvor. „Zeit Online“ zufolge gab es 399 neue Todesfälle zu verzeichnen. Bei den Todesfällen war der Höchststand von 952 am Mittwoch vergangener Woche (16.12.20) registriert worden.

Genesene: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich laut RKI wieder 1.255.700 Menschen von der Erkrankung erholt.

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Dieser Wert wurde mit 0,83 (Vortag: 0,89) angeben. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI verweist in seinem Bericht am Samstag aber darauf hin, dass während der Feiertage Covid-Fälle nur verzögert angezeigt, erfasst und übermittelt werden, „so dass der R-Wert zudem ggf. unterschätzt wird“.

7-Tage-Inzidenz: Die zur Lagebeurteilung und für Beschlüsse rund um den Lockdown maßgebliche 7-Tage-Inzidenz ist weiter deutschlandweit sehr hoch. Der Wert beziffert die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen und liegt aktuell bei 157,8. Gestern war ein Wert von 161,3 gemeldet worden. Ihr bisheriger Höchststand war am Dienstag mit 197,6 erreicht worden. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Sonntagmorgen (Stand 10.35 Uhr) bei rund 161. Ihr bisheriger Höchststand war am vorigen Dienstag mit 197,6 erreicht worden. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind enorm: Die höchsten Inzidenzen hatten am Sonntag Sachsen mit 376 und Thüringen mit 290, die niedrigsten Werte hatten Mecklenburg-Vorpommern mit 78 und Schleswig-Holstein mit 86.







Corona RKI Dashboard: Fallzahlen der Bundesländer

Das RKI ist nach eigenen Angaben auf seiner Homepage „das Public-Health-Institut für Deutschland“. Ziel sei es, die Bevöl­ke­rung in Deutschland vor Krank­heiten zu schützen und ihren Gesundheits­zu­stand zu verbessern. Daran arbeiten und forschen im RKI jeden Tag gemein­sam 1100 Menschen aus 90 verschiedenen Berufen.

Corona-Zahlen einzelner Bundesländer gibt es auf den Ausführliche Auskunft über dieeinzelnergibt es auf den RKI-Dashboard . Auf der interaktiven Karte können außerdem die Werte für Stadt- und Landkreise eingesehen werden.

Das RKI hat am Montag, 28.12.20, die aktuellen Zahlen für Deutschland veröffentlicht.

© Foto: Screenshot; Quelle: RKI

Corona-Zahlen in Deutschland und Europa: Impfung als Hoffnung

Mit den ersten Impfungen in Deutschland und weiteren EU-Staaten keimt Hoffnung, im Kampf gegen das Coronavirus die Oberhand zu gewinnen. „Wir können 2021 mit Optimismus beginnen, es gibt Licht am Ende des Tunnels“, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Am Sonntag starteten die Impfungen in allen Bundesländern und vielen EU-Staaten. Ein Seniorenzentrum in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) sowie Ungarn und die Slowakei waren schon am Samstag vorgeprescht. Die 27 Mitgliedstaaten hatten sich nach Zulassung des Impfstoffes der Mainzer Firma Biontech und des US-Partners Pfizer auf einen Impfstart am Sonntag verständigt.

Bei EU-weiten Impftagen soll bis Dienstag in den meisten EU-Staaten mit der Immunisierung begonnen werden. „Heute ist ein emotional aufgeladener Tag für uns alle“, sagte Kyriakides. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Samstag: „Lasst uns 2021 zum unserem Jahr der europäischen Erholung und Hoffnung machen.“